هوبي تعين مديرًا تنفيذيًا سابقًا للتدقيق في ديلويت كمدير عام جديد لفرعها في تركيا

تام شمس - الخميس 12 ديسمبر 2019 12:53 صباحاً - أكملت بورصة العملات المشفرة العالمية هوبي سعيها التنفيذي في تركيا من خلال تعيين ألفان غوغوس، وهو أحد المخضرمين في مجال العملات المشفرة والتمويل، كمدير عام جديد لشركة هوبي تركيا.

مديرٌ جديد لسوقٍ متنامية

جلبت البورصة العالمية للعملات المشفرة "هوبي" ألفان غوغوس كمدير عام لشركة هوبي تركيا، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١١ ديسمبر. ويعد ألفان غوغوس شخصية معروفة في مجال العملات المشفرة في تركيا، والتي تظهر نموًا سريعًا مع التوسع الأخير في بورصات العملات المشفرة العالمية مثل هوبي وباينانس إلى السوق. وقبل عمله في شركة هوبي تركيا، عمل ألفان غوغوس في بورصة العملات المشفرة المحلية BTCTurk كرئيس تنفيذي للعمليات، وفي شركة دلويت للتدقيق كمدير أول.

وقد أعلن الخبر موييت دافار، الرئيس الإقليمي لمجموعة هوبي، قائلًا إن تعيين قائد يمثل علامة فارقة أساسية لإقامة وجود محلي قوي في تركيا. وأضاف: "ستستمر هوبي في بناء فريقه في تركيا".

حيث وصف تركيا باعتبارها واحدة من أسرع مجتمعات العملات المشفرة على مستوى العالم، وأشار إلى أن الفريق المحلي سيخلق قيمة لمجال العملات المشفرة التركية "من خلال التكنولوجيا والسوق الكفء".

بدأت هوبي توسعها إلى تركيا من خلال إصدارات التطبيق ونسخة الويب من المنصة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في أكتوبر، تخطط هوبي لإطلاق معاملات بعملة الليرة التركية بحلول نهاية العام.