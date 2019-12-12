جاك دورسي: تويتر يقوم بتطوير معيار لامركزي لوسائل التواصل الاجتماعي

تام شمس - الخميس 12 ديسمبر 2019 12:53 صباحاً - كشف جاك دورسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر ومدير معالج المدفوعات "سكوير"، أن تويتر يمول فريقًا مخصصًا لتطوير معيار لامركزي لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سلسلة من التغريدات في ١١ ديسمبر، عرض دورسي عددًا من التحديات التي تواجهها شبكات التواصل الاجتماعي في عملياتها. ويتضمن ذلك الانتقال من استضافة المحتوى وإزالته إلى خوارزميات التوصية التي توجه انتباه المستخدمين، والمحتوى الذي يثير الجدل والغضب بدلًا من المحادثات الصحية والمفيدة.

مواجهة التحديات القائمة في هذا المجال

ومضى دورسي في مواجهة التحديات الجديدة التي تكافح الحلول المركزية من أجل مواجهتها، قائلًا على وجه التحديد أن "التطبيق المركزي للسياسة العالمية للتصدي للإساءة والمعلومات المضللة من غير المرجح أن يتوسع على المدى الطويل دون أن يفرض الكثير من الأعباء على الناس".

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ولمواجهة هذه التحديات، اقترح دورسي إنشاء معيار لامركزي لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطوير مجتمع مفتوح يشمل الشركات والمؤسسات والباحثين وقادة المجتمع المدني، من بين أمور أخرى..

وعلى هذا النحو، يمول تويتر فريقًا مخصصًا مستقلًا مكونًا من خمسة مهندسين ومصممين مع مصاد مفتوحة. وقال دورسي: "سيستغرق الأمر سنوات عديدة لتطوير معيار لامركزي سليم وقابل للتطبيق وقابل للاستخدام في وسائل التواصل الاجتماعي يمهد الطريق لحل التحديات المذكورة أعلاه."

في أواخر شهر أكتوبر، قام دورسي باستثمار مباشر في شركة كوين ليست الناشئة للعملات المشفرة كجزء من جولة التمويل الأخيرة. وتعليقًا على التطوير، قال دورسي إن "العملات المشفرة تحتاج إلى منصة جديرة بالثقة لإطلاق مشاريع جديدة. وتقود كوين ليست الصناعة في هذا الدور، والتجارة هي الخطوة المنطقية التالية."