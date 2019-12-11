دائرة الخدمات المالية في نيويورك تخطط لتحديث شروط بيتلايسنس لأول مرة منذ ٥ سنوات

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - تخطط دائرة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) لتحديث ترخيصها للعملة الافتراضية لأول مرة منذ حوالي خمس سنوات.

نشرت الهيئة إرشادات مقترحة حول تبني أو إدراج عملات افتراضية على موقعها الإلكتروني في ١١ ديسمبر، ودعوة جميع الأطراف المعنية والجمهور العام للتعليق بحلول ٢٧ يناير ٢٠٢٠.

اثنين من التحديثات القائمة الرئيسية القادمة، ربما

حسبما تم الإعلان رسميًا، تشير الإرشادات المقترحة حديثًا بشأن الإدراج على وجه الخصوص إلى بيتلايسنس - وهي رخصة تجارية رئيسية للعملات المشفرة تحدد قواعد التشغيل باستخدام العملات المشفرة والإدارة وغيرها.

وعلى وجه التحديد، يتضمن التوجيه تحديثين رئيسيين يتعلقان بعملية الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة في ولاية نيويورك لإدراج عملات مشفرة جديدة.

Advertisements

وينص الاقتراح الأول على أن دائرة الخدمات المالية في نيويورك سيقدم قائمة بجميع العملات التي يسمح بها لأنشطة عملات العملة الافتراضية دون موافقة مسبقة من السلطة.

ويتضمن التحديث الثاني إطار عمل مقترحًا لإدراج العملات التي يمكن تنفيذها لإنشاء سياسة عملة أو قائمة اعتماد محددة. وإذا تمت الموافقة على ذلك، فإن هذا الاقتراح سيمكن المرخص له من التصديق الذاتي على إدراج أو اعتماد عملات جديدة بالإضافة إلى تلك المدرجة في الاقتراح الأول، حسبما أشار المنظم.

إجراء دائرة الخدمات المالية في نيويورك يهدف إلى توفير المزيد من الوضوح والكفاءة التنظيمية

وفقًا للبيان، لم تقم دائرة الخدمات المالية في نيويورك بتحديث القواعد الموجودة في الترخيص منذ صيف عام ٢٠١٥، بعد أن أصدرت الهيئة التنظيمية الإطار التنظيمي المقترح في عام ٢٠١٤. وقد أشارت الهيئة إلى أن التحديثات القادمة تنوي توفير الوضوح والكفاءة التنظيمية، مع ضمان أن نهج دائرة الخدمات المالية في نيويورك لتنظيم الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة "يعكس واقع السوق المتطور."

ومن الواضح أن دائرة الخدمات المالية في نيويورك تعمل على توفير المزيد من الكفاءة للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في الولاية حيث منحت الشركة ما يصل إلى ٢٤ رخصة بيتلايسنس حتى الآن.