بورصة العملات المشفرة "كراكن" تضيف الدعم لتكديس تيزوس

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - تطلق بورصة العملات المشفرة "كراكن" دعمًا لتكديس تيزوس (XTZ)، وفقًا لإعلان نُشر يوم ١١ ديسمبر.

وبدءًا من ١٣ ديسمبر، ستمكن كراكن مستخدميها من التداول مع XTZ والحصول على مكافآت مالية فورية. وللبدء في طرح XTZ، يجب على المستخدمين وضع العملة المشفرة في محفظة كراكن ستيكينغ، ولكن لديهم بالفعل XTZ في محفظة سبوت الخاصة بهم.

ويحصل المستخدمون الذين يمتلكون XTZ على عائد سنويًا بنسبة ٦٪، مع دفع مكافآت مرتين في الأسبوع. وتشير كراكن كذلك أن التوكنات المكدسة لا يمكن الوصول إليها للتداول أو السحب.

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كما أكدت كراكن لكوينتيليغراف أن البورصة تتطلع إلى إضافة بروتوكولات إضافية لإثبات الملكية ولكنها رفضت تسمية العملات الجديدة المراد إضافتها.

تطورات كراكن الأخيرة

تأتي الأخبار في أعقاب إعلان حديث عن أن كراكن أضافت دعمًا للفرنك السويسري. حيث كشف فريق كراكن كذلك أنه سيطرح أزواج تداول بين الفرنك السويسري وبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، مع إمكانية مستقبلية لإضافة المزيد من أزواج التداول.

وفي أواخر شهر أكتوبر، بدأت كراكن إدراج توكنات أوميسيغو (OMG) وباكس غولد (PAXG). أيضًا، انضمت كراكن إلى سسيلفرغيت إكستشينج نتورك (SEN)، والتي تمكن عملائها من إيداع وسحب الدولار الأمريكي من حسابات سيلفرغيت بدون أي رسوم.