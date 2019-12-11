صندوق بيتكوين الفرنسي الخاضع للتنظيم "نابليون" يرتبط بعقود بورصة شيكاغو الآجلة

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:46 مساءً - أعلنت شركة إدارة الأصول "نابليون إيه إم" ومقرها باريس عن إطلاق صندوق بيتكوين (BTC) المنظم، صندوق نابليون بيتكوين.

حيث أعلنت الشركة في بيان صحفي أن الصندوق أنشئ يوم ٨ نوفمبر وهو صندوق متخصص بموجب القانون الفرنسي. كما تدعي الشركة أن منتجها هو واحد من أول الأدوات الخاضعة للتنظيم التي تعرض تحركات أسعار بيتكوين.

ويهدف المنتج - مع السيولة اليومية - إلى توفير تنويع حافظات الأعمال للمستثمرين من المؤسسات والمهنيين. ويشبه الصندوق أداء العقود الآجلة المدرجة في بورصة شيكاغو التجارية من حيث التسوية النقدية.

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آمالٌ كبيرة على إمكانات بيتكوين

أشارت الشركة أنه تم اختيار التسويات النقدية لتجنب متاعب تخزين وتقييم عملة بيتكوين. وأمين الحفظ هو Financière d’Uzès، بينما جهة التدقيق هي برايس ووترهاوس كوبزر. ووفقًأ للبيان، قرر مدير الأصول تطوير المنتج بعد إدراك إمكانات تقنية بلوكتشين وبيتكوين:

"اقتناعًا منها بالتحدي الكبير الذي يمثله بلوكتشين في الصناعة بأكملها، أصبحت نابليون إيه إم مهتمة سريعًا بالإمكانات المالية لما ينبثق جوهريًا من القيود العامة والأصول الرقمية."

وتعتقد الشركة أن بيتكوين فريدة من نوعها على وجه الخصوص بالنظر إلى تقلبها العالي وأدائها المتحيز بشكل غير طبيعي لصالح العائدات الإيجابية وترابطها المنخفض مع الأصول التقليدية. وهذه الميزات، حسبما تشير الشركة، تجعل بيتكوين مناسبة لتنويع المحافظ لتحسين نسب المخاطرة إلى العائدات.