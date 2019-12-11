بيتكوين "يمكن أن تكون" أداة مالية موثوقة بعد كل شيء: مارك كوبان

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:46 مساءً - قام أحد أكثر منتقدي بيتكوين (BTC) صراحةً بتقديم رسائل مختلطة حول موثوقيتها كأصل مالي.
ففي تعليقات لفوربس نشرت يوم ١٠ ديسمبر، بدا أن مارك كوبان يناقض نفسه حول فائدة بيتكوين الشاملة.
فعندما سئل عما إذا كانت العملة المشفرة قد تصبح "أداة مالية يمكن الاعتماد عليها"، قدم مالك دالاس مافريكس إجابتين مختلفتين. حيث كتب في البداية "إنها ليست فرصة"، بعد ذلك، أضاف: "إنها تشبه المقتنيات. إذا كنت تعتبر الفن أو الذهب أصلًا ماليًا ثابتًا وقابل للتطبيق، فعندئذ نعم. يمكنها أن تكون كذلك".
العملات الورقية تفشل في إرضاء رافضي بيتكوين
في حين اشتكى كوبان من أن المستثمرين لم يتشجعوا للاستثمار في بيتكوين بسبب صعوبة فهم كيفية عملها، إلا أن غموض التعليقات قد أوضح ما أصبح مشكلة شائعة لدى المتشككين في بيتكوين - موضحًا سبب تشككهم.
ويبدو أن كوبان وضع عملة بيتكوين والذهب على قدم المساواة مع العملات الورقية، وهو الأمر الذي ينكره أنصار بيتكوين.
يمتلك كوبان تاريخًا من نقد ببيتكوين، حيث صرح في سبتمبر أنه يفضل الموز على اقتناء بيتكوين.
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