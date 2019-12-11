سعر الريبل XRP يتحول الى موجة بيع قوية بعد الارتفاع الاخير

انخفض سعر الريبل XRP مؤخرًا إلى ما دون مستويات الدعم 0.224 دولار و 0.222 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يتحرك السعر حاليًا صعوديًا ، ولكنه يواجه مقاومة بالقرب من 0.224 و 0.226 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.224 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

عاد سعر الريبل XRP الى المنطقة الهبوطية على المدى القصير أمام الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. قد يصحح سعر XRP ارتفاعًا ، ولا يزال البائعون يتحكمون أدنى من 0.2260 دولار.

تحليل سعر الريبل XRP

بعد أن كافح سعر XRP لتجاوز مستوى المقاومة 0.232 دولار ، بدأ سعر التموج في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي. كسر سعر XRP بعض الدعم المهم بالقرب من 0.226 دولار للانتقال إلى منطقة هبوطية على المدى القصير.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق تحت مستوى الدعم 0.224 دولار ومتوسط المتحرك البسيط 100 ساعة. لقد فتحت الأبواب للمزيد من الخسائر دون مستوي 0.222 و 0.22 دولار.

أخيرًا ، وصل سعر التداول إلى 0.2186 دولار وهو يصحح حاليًا للأعلى. يتم تداوله بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 0.2325 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.2186 دولار.

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على الجانب العلوي ، يواجه سعر الريبل XRP الكثير من العقبات ، بدءًا من مستوى 0.224 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.224 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.

فوق خط الاتجاه ، يقع المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة بالقرب من منطقة المقاومة عند 0.226 دولار. والأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى في 0.2325 إلى 0.2186 دولار يقع بالقرب من مستوى 0.226 دولار.

وبالتالي ، من المرجح أن يواجه السعر مقاومة قوية بالقرب من مستويات 0.224 دولار و 0.226 دولار. إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من اختراق مستوى 0.226 دولار ، فمن المرجح أن يرتفع السعر صعوديًا نحو منطقة المقاومة 0.232 دولار.

من ناحية أخرى ، من المرجح أن يظل البائعون نشيطين بالقرب من 0.224 و 0.2260 دولار. في الحالة المذكورة ، قد يستمر السعر في الانخفاض إلى ما دون 0.22 و 0.218 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من المرجح أن يتبع سعر الريبل XRP هيكل هبوطي على المدى القصير دون 0.224 دولار. يمكن أن يكون الهدف الرئيسي للمضاربين على الانخفاض هو 0.214 دولار في الجلسات القادمة.