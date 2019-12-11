سعر الريبل XRP يتحول الى موجة بيع قوية بعد الارتفاع الاخير

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انخفض سعر الريبل XRP مؤخرًا إلى ما دون مستويات الدعم 0.224 دولار و 0.222 دولار مقابل الدولار الأمريكي.
يتحرك السعر حاليًا صعوديًا ، ولكنه يواجه مقاومة بالقرب من 0.224 و 0.226 دولار.
يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.224 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.
عاد سعر الريبل XRP الى المنطقة الهبوطية على المدى القصير أمام الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. قد يصحح سعر XRP ارتفاعًا ، ولا يزال البائعون يتحكمون أدنى من 0.2260 دولار.
تحليل سعر الريبل XRP
بعد أن كافح سعر XRP لتجاوز مستوى المقاومة 0.232 دولار ، بدأ سعر التموج في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي. كسر سعر XRP بعض الدعم المهم بالقرب من 0.226 دولار للانتقال إلى منطقة هبوطية على المدى القصير.
علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق تحت مستوى الدعم 0.224 دولار ومتوسط المتحرك البسيط 100 ساعة. لقد فتحت الأبواب للمزيد من الخسائر دون مستوي 0.222 و 0.22 دولار.
أخيرًا ، وصل سعر التداول إلى 0.2186 دولار وهو يصحح حاليًا للأعلى. يتم تداوله بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 0.2325 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.2186 دولار.
على الجانب العلوي ، يواجه سعر الريبل XRP الكثير من العقبات ، بدءًا من مستوى 0.224 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.224 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.
فوق خط الاتجاه ، يقع المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة بالقرب من منطقة المقاومة عند 0.226 دولار. والأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى في 0.2325 إلى 0.2186 دولار يقع بالقرب من مستوى 0.226 دولار.
وبالتالي ، من المرجح أن يواجه السعر مقاومة قوية بالقرب من مستويات 0.224 دولار و 0.226 دولار. إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من اختراق مستوى 0.226 دولار ، فمن المرجح أن يرتفع السعر صعوديًا نحو منطقة المقاومة 0.232 دولار.
من ناحية أخرى ، من المرجح أن يظل البائعون نشيطين بالقرب من 0.224 و 0.2260 دولار. في الحالة المذكورة ، قد يستمر السعر في الانخفاض إلى ما دون 0.22 و 0.218 دولار.
بالنظر إلى الرسم البياني ، من المرجح أن يتبع سعر الريبل XRP هيكل هبوطي على المدى القصير دون 0.224 دولار. يمكن أن يكون الهدف الرئيسي للمضاربين على الانخفاض هو 0.214 دولار في الجلسات القادمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.