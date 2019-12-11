بيتباي تطلق الدعم لثلاثة عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي - ولكن ليس تيثر

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - أعلنت شركة معالجة مدفوعات العملات المشفرة المثيرة للجدل "بيتباي" أنها سضيف ثلاثة عملات مستقرة إلى قائمة التوكنات المدعومة.

ففي بيان صحفي يوم ١٠ ديسمبر، أكدت بيتباي أن بإمكان الشركات الآن قبول الدفع بعملة يو إس دي كوين (USDC) ودولار جيمني (GUSD) وباكسوس ستاندرد توكن (PAX). وجميعها مرتبطة بالدولار الأمريكي.

بيتباي تبتعد عن تيثر

بذلك يصل العدد الإجمالي للعملات المشفرة المتاحة إلى ستة، إلى جانب بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH).

والغائبة بشكل ملحوظ من خيارات بيتباي هي تيثر (USDT)، وهي عملة مستقرة مع أحجام تداول تعتبر أكبر بكثير.

وقد علق المدير التنفيذي ستيفن بير في البيان الصحفي قائلًا: "إن القبول أو الدفع باستخدام العملات المستقرة يفتح إمكانات جديدة للشركات العالمية التي تتطلب استقرار الدولار ولكن أمان وكفاءة مدفوعات بلوكتشين". وأضاف بير:

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"يمكن للشركات إرسال الفواتير للعملاء الدوليين دون الحاجة إلى تحويلات سلكية عبر الحدود مكلفة ومعقدة. كما يمكن للعملاء إرسال واستلام الدفعات باستخدام العملات المستقرة سريعة الارتباط بالدولار والتي تتسم بالكفاءة والسرعة.

قرارات الشركات في دائرة الضوء

واجهت بيتباي انتقادات متواصلة حول جوانب مختلفة من ممارساتها التجارية هذا العام. فحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن الرفض التعسفي على ما يبدو للمدفوعات للمؤسسات الخيرية أشعل عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادعى المستخدمون أن سياسة الشركة شكلت رقابة مركزية للغاية والتي بنيت بيتكوين تحديدًا للقضاء عليها.

وهناك مشكلة منفصلة تنبع من عدم توافق بيتباي مع العديد من المحافظ الرئيسية. ففي سبتمبر، أشار مطورو بيتكوين إلى أن الترقيات المستقبلية لعميل بيتكوين كور يمكنها إزالة التوافق تمامًا.

وفي أكتوبر، أعلنت بيتباي عن خطط لدعم العملة البديلة ريبل للمدفوعات.