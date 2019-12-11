ثيران البيتكوين يكافحون لاستعادة قوة دفع السعر للأعلى

فشل سعر البيتكوين في البقاء فوق مستوى الدعم البالغ 7400 دولار وانخفض مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكي، ثيران البيتكوين يحاولون السيطرة على سعر البيتكوين دون 7280 دولارًا وقد يتراجع حتى دون مستوى الدعم البالغ 7160 دولار.

هناك قناة هبوط رئيسية تتشكل مع مقاومة بالقرب من 7240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

لا يزال الزوج معرضًا لخطر الاتجاه الهبوطي إلى ما دون 7160 دولارًا و 7040 دولارًا على المدى القريب.

يظهر سعر البيتكوين بضع علامات هبوطية أقل من 7280 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يستمر انخفاض سعر BTC إلى ما دون 7160 دولارًا إلا إذا ارتفع فوق 7400 دولار.

تحليل سعر البيتكوين (ثيران البيتكوين يكافحون)

بالأمس ، شهدنا انخفاضًا في سعر البيتكوين Bitcoin دون مستوى الدعم البالغ 7400 دولار. كسر سعر BTC العديد من الدعم بالقرب من 7320 دولار واستقر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

علاوة على ذلك ، كان المضاربون على الهبوط قادرين على دفع السعر إلى ما دون منطقة الدعم 7280 دولار. أخيرًا ، تم تداول السعر دون مستوى الدعم 7200 دولار واختبر منطقة الدعم البالغة 7160 دولارًا.

تم تشكيل قاع بالقرب من 7159 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستويات 7240 دولار و 7250 دولار. علاوة على ذلك ، هناك قناة هبوط رئيسية تتشكل مع مقاومة بالقرب من 7240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

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فوق مقاومة القناة ، فإن مستوى 7280 دولار يمثل مقاومة رئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من ارتفاع 7666 إلى 7159 دولار.

إذا تمكنت البيتكوين من التعافي فوق 7240 دولارًا و 7280 دولارًا ، فقد يرتفع السعر نحو مستوى المقاومة الرئيسي التالي بالقرب من منطقة 7400 دولار. الأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب 50% للانخفاض الأخير من مستوى 7666 دولار إلى 7159 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 7410 دولار لإيقاف المضاربين على الارتفاع.

إذا نجح المضاربون على الارتفاع في الوصول بالسعر الى منطقة المقاومة 7400 دولار ، فقد يرتفع السعر إلى 7660 دولارًا أو 7700 دولار. من ناحية أخرى ، قد يستمر السعر في الانخفاض إلى ما دون 7200 دولار.

يقع الدعم الفوري بالقرب من 7160 دولارًا ، والذي من المرجح أن يتسارع السعر نحو 7040 دولارًا أو 7000 دولار على المدى القريب. أي خسائر أخرى قد تستدعي اختبارًا لمنطقة 6600 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يواجه سعر البيتكوين زيادة في البيع دون 7400 دولار و 7280 دولار. طالما يتم تداوله دون مستوى 7400 دولار ، فلا يزال هناك خطر انخفاض آخر دون 7000 دولار.