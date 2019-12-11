ثاني أكبر بنك في العالم يُطلق منصة بلوكتشين لإعادة شراء الديون: تقرير

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 05:54 صباحاً - أطلق بنك التعمير الصيني (CCB)، وهو ثاني أكبر بنك في العالم من حيث الأصول التي يديرها، رسميًا منصة إعادة شراء ديون قائمة على بلوكتشين.

ويهدف البنك، الذي يستهدف أعمال العوملة التجارية، إلى دعم العمليات وتقليل المخاطر الرئيسية في أعمال إعادة شراء الديون مع توفير الوصول المشترك إلى البيانات من قبل عدة مشاركين، وفقًا لتقارير موقه سينا ​​تك الصيني يوم ٦ ديسمبر.

وحسبما ذُكر، تمثل شركات العوملة جهات خارجية تشتري فواتير الشركات بسعر مخفض لمساعدة تلك الشركات على جمع الأموال.

حجم التداول التراكمي لبنك التعمير الصيني يبلغ ٥٠ مليار دولار في شهر أكتوبر

تأتي الأخبار بعد أن أصدر بنك التعمير الصينى رسميًا النسخة الثانية من منصة تداول بلوكتشين في أكتوبر. ويُطلق على المنصة اسم "بي سي تريد ٢.٠"، ويبلغ حجم المنتج التراكمي ٥٠ مليار دولار. ووفقًا للمصادر، فإن المنصة بلوكتشين المالية للتداول الخاصة ببنك التعمير الصيني قد سهّلت خطابات الاعتماد المحلية، والتخلي عن الديون، والعوملة الدولية، وكذلك إعادة شراء الديون.

ومن خلال تطبيق بي سي تريد، يتيح بنك التعمير الصيني، وهو أحد البنوك "الأربعة الكبرى" في جمهورية الصين الشعبية، رقمنة الخدمات المالية والتجارية بين أكثر من ٥٤ مؤسسة محلية وأجنبية، بما في ذلك عدد من البنوك الحكومية والأجنبية، حسبما أفاد كوينتيليغراف.