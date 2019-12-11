القبض على ثلاثة رجال بسبب إدارة مخطط احتيالي مزعوم بقيمة ٧٢٢ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - أعلنت سلطات الولايات المتحدة في نيوجيرسي عن اعتقال ثلاثة رجال متهمين بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من ٧٢٢ مليون دولار كجزء من مخطط العملات المشفرة الاحتيالي المزعوم، بيتكلوب نتورك، وفقًا لإعلان أصدرته وزارة العدل في ١٠ ديسمبر.

الاتهامات ضد بيتكلوب نتورك

وفقًا للبيان الصحفي، وعدت بيتكلوب نتورك بمعدلات هائلة من العائد في مقابل الاستثمارات في مجمع تعدين العملات المشفرة المشترك. ثم زعم أن الأطراف في قلب المخطط سرقت أكثر من ٧٢٢ مليون دولار من هذه الأموال لمعيشتها الفخمة بدلًا من مجموعة التعدين الموعودة.

كما تتهم السلطات الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالهم بتزوير المعلومات حول العائدات من أجل التماس المزيد من الاستثمار

والمتهمون الثلاثة هم ماثيو غويتشي وجوباديا ويكس - وكلاهما من كولورادو - وجوزيف أبيل من كاليفورنيا. وتتهم السلطات أول اثنين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في التحويلات، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ٢٠ عامًا، بالإضافة إلى التآمر لتقديم وبيع الأوراق المالية غير المسجلة. بينما تم توجيه الاتهام إلى أبيل، الذي كان على ما يبدو أقل تأثيرًا في المخطط، بالتآمر لعرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، وهي تهمة تستوجب عقوبة السجن لمدة أقصاها ٥ سنوات.

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ويذكر البيان الصحفي وجود متآمرين إضافيين لم يتم تسميتهم أو اتهامهم بارتكاب جرائم.

تاريخٌ مشبوه

هذه ليست أول إشارة إلى أن بيتكلوب قد لا تكون عملية مشروعة. وفي عام ٢٠١٦، حذر موقع أخبار العملات المشفرة ٩٩بيتكوينز من الاستثمار في بيتكلوب، على الرغم من إزالة وصم "الاحتيال" السابق من الشركة. وقد أوضح المؤلف أوفير بيجل، قائلًا:

"بعد جمع الحقائق، لا يمكنني إثبات أن شبكة بيتكلوب هي عملية احتيال تتجاوز ظلال الشك. ومع ذلك، ما زلت أعتقد أن نموذج عمل شبكة بيتكلوب غير موجود ولن أستثمر فيه شخصيًا."

وفي مارس ٢٠١٧، أفاد كوينتيليغراف عن اتهامات بأن بيتكلوب شنت هجومًا سريعًا على شبكة بيتكوين (BTC).