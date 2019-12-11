وو جيهان يعود إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيتماين بعد إجبار المؤسس المشارك على التنحي

تام شمس - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - ظهر المؤسس المشارك لشركة بيتماين وملياردير مجال التكنولوجيا وو جيهان على رأس شركة بيتماين العملاقة للتعدين التي تتخذ من بكين مقرًا لها في اجتماع عقد مؤخرًا مع العملاء.

ففي ١٠ ديسمبر، ذكرت بلومبرغ أن وو جيهان ظهر أمام الجمهور في حدث خاص يوم السبت الماضي في مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، حيث أعلن أن المؤسس المشارك لشركة بيتماين مكري تشان كيتوان قد تنحى عن دوره القيادي في شركة.

وقد زعم تشان ​​سابقًا أنه تمت إزالته كممثل قانوني للشركة دون موافقته بعد أن أرسل وو جيهان رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن تشان قد غادر الشركة:

"قرر المؤسس المشارك لشركة بيتماين ورئيسها وممثلها القانوني والمدير التنفيذي جيهان وو إلغاء جميع أدوار كيتوان تشان، اعتبارًا من الآن". Advertisements

وقد عبر تشان عن خيبة أمله ومشاعره بالخيانة، قائلًا إنه شعر كما لو أن شخصًا ما قد طعنه في ظهره "من قبل هؤلاء الشركاء الذين تثق بهم والإخوة الذين قاتلت معهم". وأضاف:

"بيتماين هي طفلتنا. وسأقاتل من أجلها حتى النهاية بأسلحة قانونية. ولن أسمح لأولئك الذين يريدون التآمر ضد بيتماين بالنجاح. وإذا كان هناك من يريد الحرب، فسنمنحه الحرب".

وبعد أن عاد الآن في السيطرة، أعلن وو جيهان عن مبادرات مبيعات جديدة لجذب عملاء جدد، والتي تضمنت الوعد بالسعي للحصول على ودائع منخفضة تصل إلى ٢٠٪ لأولئك الذين يشترون أجهزة تعدين بيتكوين (BTC) بكميات كبيرة.