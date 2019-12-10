غرفة التجارة الدولية وشركات بلوكتشين تتفق على تمويل بقيمة ٤٠ مليار دولار لمشاريع المناخ

تام شمس - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:56 مساءً - دخلت غرفة التجارة الدولية (ICC) في شراكة مع شركة بلوكتشين الناشئة المدعومة من قبل حكومة سنغافورة "لوكا" لخفض انبعاثات الكربون في الطيران التجاري.

وفي بيان صحفي صدر يوم ١٠ ديسمبر، قالت غرفة التجارة الدولية إن شراكة مع شركة بيرلين وشركة إير كاربون لصناعة الأوفست الكربونية القائمة على بلوكتشين ستوفر ٤٠ مليار دولار لمشاريع المناخ في صناعة الطيران.

غرفة التجارة الدولية: الشراكة سوف تلهم العمل

أطلق الشركاء الثلاثة الخطة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، أو مؤتمر الأطراف ٢٥، في مدريد.

حيث صرح الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دبليو إتش دنتون في البيان الصحفي أنه "كجزء من إعلان غرفة التجارة الدولية للقرن المقبل من الأعمال العالمية، نحن ملتزمون بجعل النشاط المناخي نشاطًا تجاريًا للجميع من خلال دعم البحث والتطوير ونشر الحلول التي تم تمكينها رقميًا". مضيفًا:

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"ستستغل هذه الشراكة قوة التكنولوجيا في تسريع الابتكار، وإلهام عمل حقيقي وملموس للحفاظ على الهواء خاليًا من الكربون."

وستسعى غرفة التجارة الدولية الآن إلى نشر اعتماد حلول أرصدة الكربون الخاصة بشركة إيركاربون، والتي تعمل كشبكة تجارية قائمة على أساس بلوكتشين لـ CORSIA، وهي خطة تعويض الكربون الحالية من هيئة الطيران المدني الدولي.

وقد ظهرت CORSIA إلى حيز الوجود في عام ٢٠١٦، حيث اجتذبت ١٩١ دولة كموقعين، ومن ثم الأسواق المحتملة لشركة إيركاربون.