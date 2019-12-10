سوق العملة المشفرة ينخفض، تحليل سعر BCH، BNB ،EOS و TRX

إجمالي سوق العملة المشفرة آخذ في الانخفاض وهو الآن أقل بكثير من مستوى المقاومة 200.

انخفض سعر بيتكوين بالقرب من 2% ويتداول الآن دون مستوى الدعم البالغ 7400 دولار.

يقترب سعر EOS من منطقة الدعم 2.6 دولار وقد يرتد.

انخفضت عملة BNB حاليًا بحوالي 4% وهي تكافح من أجل البقاء فوق 14.8 دولار.

يتحرك سعر BCH ببطء نحو مستويات الدعم الرئيسية 205 دولار و 200 دولار.

انخفض سعر TRX نحو منطقة الدعم الرئيسية 0.0140 دولار.

تحليل سعر BCH

بعد حركة صعودية على المدى القصير ، فشل السعر البيتكوين كاش في الارتفاع فوق مستويات المقاومة الرئيسية عند 220 دولارًا و 225 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. يتراجع زوج BCH / USD حاليًا ويتداول دون مستوى 210 دولار.

Advertisements

على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 205 دولار ، والذي من دونه من المحتمل أن يختبر السعر منطقة الدعم الرئيسية 200 دولار على المدى القريب. على الجانب العلوي ، هناك حاجة إلى كسر واضح فوق 225 دولارًا لزيادة جيدة.

تحليل سعر BCH، BNB ،EOS و TRX

فشل سعر EOS في تجاوز مستوى المقاومة 2.85 دولار وهو في انخفاض حاليًا. انخفض السعر بنسبة 3% ويتم تداوله بالقرب من دعم 2.6 دولار. إذا كانت هناك المزيد من الخسائر ، فسيتم رؤية الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 2.5 دولار. وعلى الجانب العلوي ، قد يحمي مستوى 2.7 دولار المكاسب.

يتعرض سعر Tron لضغوط كبيرة ويتداول الآن أدنى بكثير من 0.0145 دولار. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 0.0142 دولار. مع ذلك ، يقع الدعم الرئيسي ل TRX بالقرب من مستوى 0.0140 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث انخفاض ممتد.

واجهت عملة Binance رغبة بيع قوية بالقرب من مستويات المقاومة 15.80 دولار و 16.00 دولار. نتيجة لذلك ، انخفض سعر BNB ويتداول الآن دون 15.25 دولار. يقع الدعم المبدئي بالقرب من 15.05 دولار و 15.00 دولارًا ، والذي من المحتمل أن يتحكم المضاربون على الهبوط في المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات ل سوق العملة المشفرة ، كان مستوى 200 مليار دولار بمثابة مقاومة قوية ل سوق العملة المشفرة و الان هو آخذ في الانخفاض وكسر مؤخرًا مثلث كبير مع دعم بالقرب من مستوى 195 مليار دولار.