البيتكوين ال Bitcoin يتحول الى اتجاه هابط ولكن يحتفظ بالدعم الرئيسي

تم تداول سعر البيتكوين ال Bitcoin إلى أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 7664 دولار وانخفض مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكي.

يتداول السعر الآن أدنى مستويات الدعم 7420 دولار و 7400 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 7525 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يرتفع الزوج ، لكنه قد يواجه مقاومة بالقرب من 7420 دولار أو 7500 دولار.

عاد سعر البيتكوين في منطقة هبوطية قصيرة الأجل دون مستوى 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يبقى BTC فوق 7280 دولارًا ليصعد مجددًا على المدى القريب.

تحليل سعر البيتكوين ال Bitcoin

ناقشنا أمس فرص زيادة الاتجاه الصعودي في سعر البيتكوين ال Bitcoin فوق 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر BTC أعلى من مستوى المقاومة 7500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

علاوة على ذلك ، كان هناك ارتفاع فوق مستوى 7600 دولار ، ولكن فشل السعر في اختبار منطقة المقاومة 7700 دولار. تم تشكيل قمة أسبوعية جديدة بالقرب من 7664 دولار وانخفض السعر مؤخرًا.

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تم تداوله دون المستوى المحوري 7500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستويات الدعم 7420 دولار و 7400 دولار. الأهم من ذلك ، يتم تداول سعر البيتكوين تحت خط الاتجاه الصعودي المتصل مع دعم بالقرب من 7460 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

أخيرًا ، ارتفع السعر إلى أقل من 7300 دولار وتم تداوله بسعر منخفض بلغ 7257 دولارًا. إنه يصحح حاليًا أعلى من مستوى تصحيح فيب 23.6% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 7666 دولار إلى 7225 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك بعض المقاومة المهمة بالقرب من 7400 دولار و 7420 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 7460 دولار و متوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من مستوى 7666 دولار إلى 7257 دولار يقع بالقرب من مستوى 7460 دولار ليكون بمثابة مقاومة. هناك أيضًا خط ترند هابط رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7525 دولار على نفس الرسم البياني.

وبالتالي ، قد تواجه الحركة الصعودية نحو مستويات 7460 و 7500 دولار مقاومة قوية. إذا كان هناك كسر صعودي فوق 7500 دولار ، فقد يعيد السعر النظر في 7460 أو 7700 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، عاد سعر البيتكوين إلى منطقة هبوطية على المدى القصير دون 7420 دولار. إذا تعافى واستقر فوق 7420 دولارًا ، فقد يحاول تجاوز 7500 دولار. على الجانب السلبي ، فإن مستويات 7280 دولار و 7250 دولار تمسك بالمفتاح في المدى القريب.