بعد الانقسام الكلي، تحتل إيثريوم المركز الثاني في تصنيفات بلوكتشين الصينية

تام شمس - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - أصدرت مجموعة عمل التكنولوجيا المدعومة من الدولة في الصين تقييمها الخامس عشر لتكنولوجيا بلوكتشين، والتي قامت بترقية إيثريوم لتحتل المرتبة الثانية بعد الانقسام الكلي الأخير.

وقد أصدر مركز تطوير الصناعة والمعلومات (CCID) القائمة يوم ٦ ديسمبر، لتصنف ٣٥ من الأصول في المجموع.

وفي أحدث التصنيفات، حافظت إيوس على صدارة المجموعة، وانتقلت إيثريوم من المركز الثالث إلى المركز الثاني، لتتبادل الأماكن مع ترون (TRX). احتلت شبكة بيتكوين (BTC) المرتبة التاسعة، بينما لم تحصل ريبل على أيٍ من المراكز العشرة الأولى، إذ احتلت المركز الثامن عشر.

أفضل ٢٠ شبكة من شبكات بلوكتشين وفقًا لتقييم مركز تطوير الصناعة والمعلومات الخامس عشر. المصدر: مركز تطوير الصناعة والمعلومات

صعود إيثيروم

يمكن أن يُعزى صعود إيثريوم بدرجة معتدلة من اليقين إلى الترقية الأخيرة لشبكتها. فقبل أن يحدث الانقسام الكلي، ادعى مؤسس إيثريوم فيتاليك بوترين أن الشبكة ستصل إلى أكثر من ٣٠٠٠ معاملة في الثانية بعد التحديث.

وقد شهدت الترقية أيضًا دعمًا واسعًا، حيث أعلنت العديد من البورصات الشهيرة أنها ستقوم بتحديث عقدها قبل الانقسام الكلي. ومع ذلك، يزعم بعض الخبراء أن التحديث ليس كافيًا وأن إيثريوم بعيدة عن أن تصبح "الكمبيوتر العالمي" الذي تم تسويقها لتكون عليه.

Advertisements

اعتماد بلوكتشين في الصين

تشير التقارير الأخيرة إلى أن بلوكتشين يجري تطويرها وتبنيها بشكل متزايد في الصين. فبالأمس فقط، ذكر كوينتيليغراف أن الصين تعتزم إجراء أول اختبار في العالم الحقيقي لعملتها الرقمية للبنك المركزي وأن بنك الصين أصدر ٢٠ مليار يوان (٢,٨ مليار دولار) في سندات قائمة على أساس بلوكتشين للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.

Top 20 blockchain networks per CCID’s 15th assessment. Source: CCID

Ethereum’s rise

Ethereum’s promotion can be attributed with a moderate degree of certainty to its recent network upgrade. Before the hard fork took place, Ethereum co-founder Vitalik Buterin

Account abstraction, first-class smart contract wallets

Casper proof of stake

Resource-efficient light clients

Optimistic rollup, 3000+ TPS post-Istanbul

Non-interactive ZKPs for privacy and scalability

Your staking will be rewarded

Much more TPS post-sharding — vitalik.eth (@VitalikButerin) November 19, 2019

that the network will reach over 3,000 transactions per second after the update.

The upgrade has also seen wide support, with several popular exchanges announcing that they were going to update their nodes ahead of the hard fork. Still, some experts claim that the update is not enough and that Ethereum is far from becoming the “world computer” that it was marketed as.

China’s blockchain adoption

Recent reports suggest that blockchain is increasingly being developed and adopted in China. Just yesterday, Cointelegraph reported that China plans to conduct the first real-world test of its central bank digital currency and that Bank of China issued 20 billion yuan ($2.8 billion) in blockchain-based bonds for small and micro-enterprises.