إطلاق شبكة بلوكتشين التابعة لجي بي مورغان في اليابان في أوائل عام ٢٠٢٠: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - سيتم إطلاق شبكة الدفع المستندة إلى بلوكتشين من جي بي مورغان في اليابان في أوائل عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقارير كوينتيليغراف اليابان يوم ١٠ ديسمبر.

وبناءً على منصة بلوكتشين الخاصة بجي بي مورغان في البورصة، تعتزم شبكة المعلومات بين البنوك (IIN) تسريع معاملات الدفع بالإضافة إلى مواجهة التحديات الرئيسية المتمثلة في تبادل البيانات بين البنوك.

وتفيد بلومبرغ أن أكثر من ٨٠ بنكًا يابانيًا عبر عن نيته للانضمام إلى المنصة. وتمثل البنوك اليابانية الآن أكثر من ٢٠٪ من مجموع الأعضاء العالميين البالغ عددهم ٣٦٥ عضوًا والذين أعلنوا عن مشاركتهم منذ سبتمبر ٢٠١٩، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من المشاركين من أي دولة واحدة.

وقد صرح دايزابورو ساناي، المدير التنفيذي في جي بي مورغان، أن INN تعمل حاليًا في ٧٠ مصرفًا في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وبما أن البنوك اليابانية لم تشارك حتى الآن، فمن المتوقع أن تبدأ في الاندماج مع INN في يناير ٢٠٢٠، حسبما يشير التقرير.

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ووفقًا لساناي، ترغب الشركات اليابانية في الانضمام إلى المنصة من أجل تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال لأن الأداة تجعل من تعقب المستلمين النقديين "أسرع وأكثر كفاءة".

تم إطلاق IIN كنسخة تجريبية في عام ٢٠١٧، وانضم إليها أكبر البنوك الألمانية، دويتشه بنك، في منتصف سبتمبر ٢٠١٩.

جي بي مورغان وبلوكتشين

جيه بي مورجان، الذي يُقال إنه ثاني أكبر بنك استثماري في العالم بعد غولدمان ساكس، يستكشف بنشاط المبادرات المتعلقة ببلوكتشين والعملات المشفرة. حيث تشتهر الشركة بعملتها المشفرة JPM Coin، والتي من المتوقع إطلاقها في أواخر عام ٢٠١٩، حسبما ورد في يونيو.