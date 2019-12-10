تداول بشكل امن عبر المنصة الكاملة العالمية للتدول FINMAX

التداول عبر الانترنت الان اكثر سهولة و اكثر ربحا، فبعد الثورة التكنولوجية المالية الحاصلة في السنوات الاخيرة، الان يمكن لأي شخص كيف ما كان و من اي مكان عبر العالم، ان يصبح متداولا في البورصات. كل هذا سهلته التكنولوجيا و الافكار و المشاريع و الشركات الكبيرة و الناشئة لتقريب كل منتجات التداول الى المتداول و الجيل الجديد و جعلها بين يديه عبر جواله او حاسوبه.

تلك السهولة في الولوج الى سوق المال، و السلع و الاسهم و العملات المشفرة جدبت العديد من المستثمرين و المتداولين بدرجات مختلفة، ايضا المبالغ المطلوبة للتداول لم تعد كبيرة، و انما بأقل مبلغ يمكنك بدأ التداول عبر منصات التداول العالية المختلفة، و لكن في اي مجال مالي، لا يخلو من النصب و الاحتيال، و التزوير و بيع الوهم، لهذا لابد من اخد الحيطة و الحذر مع من تتداول اموالك و على اي منصة تتداول، لهذا قررنا ان نقدم لكم احد افضل منصات التداول في السلع، الخدمات، الاسهم، والعملات المشفرة عبر الانترنت و التي تعتبر اكثر امانا، و التي تعد من اقدم الشركات و اكثرها صدقا مع المتداولين، المنصة خالية من العيوب التقنية و التنظيمية، تداولك عبرها يكون انت المسؤول عنه، ارباحك سهل سحبها، الايداع يكون في نفس الوقت، و التسجل يكون منتهي في ظغطات.

شركة التداول العالمية Finmax ننصح بها للتداول بامان

شركة التداول العالمية FINMAX مكونة من فريق متخصص في اسوق المال بكل انواعه و الفريق الساهر على المنصة يسهر على توفير أفضل شروط التداول الممكنة للعملاء المتداوليين. فريق المنصة شارك في تطوير المواصفات الفنية لتصميم منصة حديثة مناسبة لكل المتداولين المبتدئين والمتداولين الخبراء.

الميزة الاكثر جادبية من شركة FINMAX هو النظام التعليمي للمتداول المفصل. فشركة FINMAX تقدم محتوى تعليمي في مجال التداول من خلال دراسة الكتب الإلكترونية ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت التي من خالاها يمكنكم الحصول على جميع المعلومات اللازمة للتداول الناجح. بالإضافة إلى التدريب ، شركة شركة FINMAX تقدم الأدوات التحليلية ومراجعات السوق والتقويم والأخبار الاقتصادية.

لماذا شركة التداول العالمية Finmax ؟

تلتزم شركة FINMAX بإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتداولين لاستثمار أموالهم في تداول العملات المشفرة، السلع، الاسهم و العقود الاجلة… و العديد من الخيارات الثنائية. فمهمة شركة FINMAX الرئيسية هي جعل التداول في متناول الجميع مع ضمان الادوات و التعليم الازم للحصول على الارباح.

فريق شركة FINMAX يعمل من اجل راحة المتداول و جعله ناجحًا في التداول. شركة FINMAX تقدم مساندة و مساعدة فردية لكل عميل ، حتى تضمن الشركة رضى المتدولون و تضمن وصول مجموعة كبيرة متنوعة من الأصول ، والمواد التعليمية ودعم عالي الجودة لعملائها.

مزايا التداول مع FINMAX:

الشفافية الكاملة لجميع المعاملات. يتحكم كل متداول في حساب التداول الخاص به. جميع المعاملات على منصات الشركة شفافة تماما.

منصة تداول فريدة من نوعها. وقد شارك كبار المتداولين FINMAX في تطويره. وهي مصممة لتلبية متطلبات الأمن والتداول الحديثة.

خدمة فردية لكل عميل. لا يهم ما إذا كان لديك خبرة سابقة في التداول في كل ما تقدمه الشركة من خيارات التداول. ستوجهك الشركة خلال تداولك. لهذا الغرض الشركة لا تقدم تعليم عالي الجودة ، ولكن أيضًا التفاعل مع المديرين الشخصيين.

انواح الحسابات التي تقدمها الشركة :

انواع الاصول التي تقدمها الشركة و التى متاح التداول فيها دائما عبر منصة FINMAX

الاسهم

المؤشرات

الفوركس

العملات المشفرة

السلع

عبر الرابط يمكن معرفة كل الاصول من كل نوع : https://finmaxbo.com/ar/assets

كيف يكمن بدأ التداول عبر منصة FINMAX

اولا يجب التسجيل في المنصة و تحميل التطبيق لتداول في اي وقت تريد.

التسجل في المنصة سهل و سريع عبر :

التسجل في المنصة يكون عبر الخطوات في اللقطات في الاعلى.

الفرق بين الحساب التجريبي و الحقيقي، هو ان التجريبي من اجل تجربة المنصة، كما لو انك ستتداول و ستديع اموال حقيقية و لكن هي وهمية فقط من اجل فهم المنصة دون المخاطرة في الفهم و التعلم عن المنصة بمالك الحقيقي و هذه ميزة تتفرد بها منصة FINMAX، اما الحساب الحقيقي فكل تداولاتك و ايداعاتك ستكون حقيقية، يمكنك التغير بين الخيارين حتى بعد التسجيل.

بعد التسجيل سيصلك بريد الكتروني لتفعيل حسابك.

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بعد التسجيل لابد من ان تقوم بأمور مهمة لك كمتداول من اجل سلامه حسابك بإكمال عملية التسجل عبر :

طريقة الايداع لبدأ التداول عبر :

حدد المبلغ الذي تريد ايداعه، و الذي سصل حتى 5000 دولار بالاضافة الى ان الشركة تضيف لك مكافئة تصل حتى 50%.

طرق الايداع متعددة و توجد الطرق الاهم للدفع و الايداع في العالم :

بعد تلك الاخطوات يمكنم بدأ التداول عبر :

يمكنك تداول كل انواع الاصول التي سبق الاشارة اليها في المقال و التي تجدها في اقصى اليسار كما هو مشار اليها في الصورة في الاعلى.

اختر الاصل الذي تريد التداول فيه، و قم ببدأ التداول بعد تحديد القيمة التي ستستثمرها في الاصل عما هو مبين في اليمين. و حدد على الصفقة بالارتفاع او الانخفاض.

التداول بنطوي على مخاطر خسارة المال الذي تريد تداوله، لدة من الواجب ان تكون على علم بكل خطوة تقوم بها على المنصة اثناء التداول، او تواصل مع مدراء المنصة في حالة واجهت اي صعوبات او مشاكل اصناء التداول.