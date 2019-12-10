البنك المركزي الصيني يستخدم بلوكتشين لإصدار سندات مالية بقيمة ٢,٨ مليار دولار

تام شمس - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:58 صباحاً - لا يزال معدل تبني تكنولوجيا بلوكتشين في الصين يثير الإعجاب لأن بنك الصين الشعبي (PBoC) قد أصدر ٢٠ مليار يوان (٢,٨ مليار دولار) في شكل سندات مالية خاصة قائمة على بلوكتشين للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ووفقًا لمصدر الأخبار المحلي سينا فاينانس في أوائل ديسمبر، يتم استخدام الأموال على وجه التحديد لإصدار قروض لهذه الشركات الصينية الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم تطورها المستمر في الاقتصاد.

واعتبارًا من نهاية شهر سبتمبر، أصدر بنك الصين الشعبي حوالي ٤٠٤ مليار يوان (٥٧,٧ مليار دولار) إلى ٤١٠٠٠٠ عميل من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يمثل زيادة قدرها ٣٥٪ منذ عام مضى.

وكمرجع، يكون لدى الشركات الصغيرة عمومًا أقل من ١٠ موظفين، في حين أن الشركات الصغيرة لديها ما يصل إلى ٥٠ موظفًا.

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الصين وتكنولوجيا بلوكتشين

تأتي الأخبار في الوقت الذي تولي فيه الحكومة الصينية مستوى متزايدًا من الأهمية للاقتصاد الرقمي. ففي وقت سابق من شهر ديسمبر، قامت فوركاست إنسايتس، وهي الذراع البحثي لشركة Forkast التي تتخذ من آسيا مقرًا لها، بإلقاء نظرة شاملة ومتعمقة على كيفية دمج تقنية بلوكتشين في الصين.

حيث أشار التقرير إلى أن تقنية بلوكتشين آخذة في النضج بسرعة في الصين ولديها عدد كبير من "حالات الاستخدام العملي في العالم الحقيقي التي تتجاوز بكثير المرحلة التجريبية".

وفي نوفمبر، ذكر كوينتيليغراف أن تطوير بلوكتشين في الصين سيشهد معدل نمو سنوي مركب قدره ٦٥,٧ ٪ في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٣، وأن التكنولوجيا سوف تتجاوز ملياري دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.