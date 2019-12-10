إيتورو تخطط لإصدار بطاقات خصم ابتداءً من الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

تام شمس - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:57 صباحاً - تخطط منصة الاستثمار متعدد الأصول والشبكة الاجتماعية "إيتورو" لإطلاق بطاقة خصم في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

ففي ٩ ديسمبر، أفادت بيزنس إنسايدر أن مستخدمي منصة تداول الأصول الرقمية في المملكة المتحدة البالغ عددهم ١٢ مليون مستخدم سيكونون قادرين على إنفاق أرباحهم عن طريق بطاقة الخصم المزمع إطلاقها في الربع الثاني من العام المقبل.

ويقال إن الخدمة ستنطلق في المملكة المتحدة. ومع ذلك، تظل التفاصيل الأخرى حول إطلاق بطاقة الخصم المباشر المخطط لها غير واضحة.

حيث أكدت إيمي بتلر، رئيسة العلاقات العامة والاتصالات في إيتورو، لكوينتيليغراف أن الشركة تعمل بالفعل على إطلاق بطاقة الخصم، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

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٤٠٪ من جيل الألفية قد يتطلعون إلى العملات المشفرة في حالة حدوث ركود

في سبتمبر، استشهدت إيتورو بدراسة استقصائية حول الاستثمار عبر الأجيال أجريت في الفترة من ١٨ يوليو إلى ٣١ يوليو بين ١٠٠٠ مستثمر عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن ٤٠٪ من جيل الألفية يفضلون الاستثمار في أصول العملات المشفرة في حالة حدوث ركود. حيث قال جاي هيرش المدير الإداري لشركة إيتورو الولايات المتحدة في ذلك الوقت:

"نعتقد أنه إذا حدث ركود، فسنرى تقلص محافظ الأسهم والنمو في فئات الأصول الأخرى مثل العملات المشفرة، وكذلك نماذج الملكية الجزئية الجديدة. ومن الناحية التاريخية، كانت فرص الاستثمار مقصور على المستثمرين من أصحاب الثروات والمؤسسات، ولكن الابتكار يفتح هذه الفرص للمستثمرين العاديين، ومن الواضح أن هذه النتائج تشير إلى أن الطلب موجود".

إيتورو تستحوذ على تطبيق دلتا لتتبع العملات المشفرة

في نوفمبر، استحوذت إيتورو على تطبيق دلتا لتتبع العملات المشفرة، وهي صفقة قيمتها حوالي ٥ ملايين دولار. ويتعقب التطبيق ٦٠٠٠ عملة مشفرة وتوكن مختلفة في ١٨٠ بورصة وسيتم دمجه مع منصة إيتورو إكس، والتي ستمكن المستخدمين من التداول من داخل التطبيق.