سعر الريبل Ripple يستعد للمزيد من المكاسب في ظل ارتفاع بيتكوين

يكتسب سعر الريبل Ripple قوة دفع ويزيد عن 0.225 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع فوق مستويات المقاومة 0.232 و 0.235 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2265 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يظهر سعر Ripple إشارات إيجابية كثيرة مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. لا يزال سعر XRP مدعومًا بشكل جيد وقد يرتفع فوق 0.232 دولار.

تحليل سعر الريبل Ripple

في الأيام القليلة الماضية ، كان هناك ارتفاع ثابت في سعر الريبل Ripple من منطقة الدعم 0.215 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر XRP بوتيرة أعلى من مستويات المقاومة 0.2180 دولار و 0.2200 دولار.

كان هناك إغلاق فوق مستوى المقاومة 0.224 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر فوق مستويات 0.228 و 0.23 دولار.

ومع ذلك ، يبدو أن السعر يواجه مقاومة قوية بالقرب من منطقة 0.232 دولار. تم تشكيل قمة بالقرب من 0.2326 دولار والسعر يصحح حاليا أقل. لقد تم تداوله بالفعل دون مستوى تصحيح فيب عند 23.6% من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.224 إلى 0.2326 دولار.

Advertisements

يختبر Ripple حاليًا منطقة الدعم البالغة 0.228 دولار. علاوة على ذلك ، يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% في الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.224 إلى 0.2326 دولار بالقرب من مستوى 0.2283 دولار.

الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2265 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD. بالإضافة إلى ذلك ، يتزامن خط الاتجاه مع مستوى تصحيح فيب 61.8% للموجة الأخيرة من أدنى سعر عند 0.2240 إلى 0.2326 دولار.

وبالتالي ، من المرجح أن يجد السعر دعمًا قويًا بالقرب من منطقة 0.224 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي أدنى من 0.224 دولار ، فقد يصحح السعر بشكل كبير وقد يختبر مستوى 0.218 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.23 دولار. تقع منطقة المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 0.232 دولار ، وفوق ذلك يمكن أن يستمر السعر في الارتفاع نحو مستويات المقاومة 0.235 و 0.24 دولار في الجلسات القادمة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر الريبل Ripple بانحياز صعودي فوق منطقة الدعم 0.224 دولار. طالما أنه لا يوجد إغلاق أدنى من 0.224 دولار ، فهناك فرص كبيرة لتحرك صعودي قوي فوق مستويات 0.232 و 0.235 دولار.