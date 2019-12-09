ال Bitcoin البيتكوين في طريقه نحو هدف شهري جديد 8000 دولار

يظهر سعر ال Bitcoin البيتكوين إشارات إيجابية أعلى من منطقة المقاومة 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يقوم السعر بإلغاء المقاومة 7560 و 7600 دولار لمواصلة الارتفاع.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 7490 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد يرتفع الزوج بمجرد أن يكون هناك إغلاق ناجح فوق 7600 دولار و 7700 دولار في الأيام المقبلة.

يتم تداول سعر البيتكوين في منطقة إيجابية فوق 7400 مقابل الدولار الأمريكي. من المحتمل أن يختبر BTC مستوى المقاومة 8000 دولار طالما كان أعلى من قاع التأرجح البالغ 7160 دولار.

تحليل سعر ال Bitcoin البيتكوين

في الجلسات القليلة الماضية ، كان هناك ارتفاع ثابت في عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة البالغ 7320 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. وفق ذلك ، كسر سعر ال Bitcoin البيتكوين منطقة المقاومة 7400 دولار واستقر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

أخيرًا ، ارتفع السعر فوق منطقة 7500 دولار واختبر منطقة المقاومة البالغة 7600 دولار. تم تشكيل أعلى ارتفاع بالقرب من 7585 دولار والسعر يصحح حاليا أقل.

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لقد اخترق مستوى 7550 دولارًا ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 7400 دولار إلى 7585 دولارًا. علاوة على ذلك ، ارتفع السعر إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 7500 دولار.

ومع ذلك ، تمكن مشتري البيتكوين من حماية أي خسائر أخرى تقل عن 7480 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 61.8% من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى 7400 دولار إلى ارتفاع 7585 دولار بمثابة دعم لائق.

الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 7490 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، فإن الاختراق الهبوطي دون دعم خط الاتجاه و 7500 دولار قد يؤدي إلى تصحيح هبوطي ممتد.

يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 7440 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. من المرجح أن تؤدي أي خسائر أخرى إلى دفع السعر نحو مستوى 7355 دولار. ويمثل مستوى امتداد 1.236 فيبوناتشي للموجة الأخيرة من أدنى مستوى 7400 إلى 7585 دولارًا.

على الجانب العلوي ، هناك بعض المقاومة المهمة بالقرب من 7580 و 7600 دولار. من المرجح أن يبدأ الإغلاق الناجح فوق مستوى 7600 دولار والمتابعة فوق مستوى 7700 دولار ارتفاعًا قويًا نحو منطقة المقاومة التي تبلغ 8000 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين بوضوح إشارات إيجابية أعلى من مستويات الدعم 7400 و 7،440 دولار. في الأيام المقبلة ، هناك فرص لارتفاع لائق وثابت نحو مستوى 8000 دولار طالما لا يوجد إغلاق دون 7160 دولار.