دليل تعدين ETH الإيثريوم Ethereum كم خلاله نقدم لكم شرح سهل و مبسط ل كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum المقال سيضم ما هو الإيثريوم Ethereum، كيفية تعدين العملة الرقمية المشفرة الايثريوم Ethereum ، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتعدين ETH بشكل مربح.

اولا ما هو الإيثريوم Ethereum و عملة ETH

الإيثيريوم Ethereum هو بروتوكول بلوكشين جماعي ، مفتوح المصدر يتميز بتطبيق العقود الذكية. وهذا يسمح ببناء تطبيقات لامركزية أخرى متأسسة علی بلوكشين الاثريوم . الايثر ETH/الايثريوم هو العملة الرقمية المشفرة التي يتم إنشاؤها بواسطة التحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة . تم اقتراح الايثريوم وتأسيسها من قبل Vitalik Buterin في عام 2013 . وهناك أيضًا العديد من المؤسسين الآخرين بما في ذلك Dr. Gavin Woods و Joseph Lubin و Charles Hoskinson و Anthony Diiorio .

تستخدم آلة إثيريوم الافتراضية (EVM) ، اللامركزية ، شبكة دولية من العقد العامة لتنفيذ البرامج النصية . تعتبر الايثريوم ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة في السوق بعد البيتكوين Bitcoin. إنها واحدة من العملات الرقمية المشفرة القليلة التي لا تزال تستخدم آلية اثبات العمل (PoW) المقاومة لASIC و التي يمكن تعدينها باستخدام قوة الحوسبة GPU العادية، كما ان الاثريوم مخطط لأن يتحول الى آلية اثبات الحصة (PoS) في المستقل.

كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum

تعدين الايثريوم Ethereum

إذا كنت تفكر في تعدين عملة الايثريوم ، يجب أن تفكر أولاً في ما إذا كنت ستعدن بشكل فردي ام انك ستتجه للتعدين الجماعي Pool أو التعدين السحابي . ترتبط عمليات الجماعي برسوم اكثر و مشاركة الحصة مع المجتمع المعدن ، لكن يمكنك أن ترى ارباحا أسرع مقارنة بالتعدين الفردي. في هذه المرحلة ، فإن الطريقة الأكثر ربحية وفعالية لتعدين عملة الايثريوم هي التعدين السحابي او التعدين في Pool . دعنا نتعرف علی عناصر و خطوات كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum حتى تحصل على فهم كامل للتكنولوجيا الأساسية وكيفية عملها.

تعدين الايثريوم و آلية الاجماع

تستخدم الايثريوم حالياً آلية توافق الآراء الخاصة بـ Ethash القائمة على أساس خوارزمية تجزئة Keccak الأصلية . تم تصميم Ethash 1.0 ليكون مقاومًا ل ASIC، بسبب صلابة ذاكرته ، مما يجعل من الصعب تشغيل شرائح ASIC الخاصة . يستخدم Ethash مجموعة بيانات سعة 1 جيجابايت تُعرف باسم الرسم البياني (DAG) ، ولديه أيضًا ذاكرة تخزين مؤقت سعة 16 ميجابايت، والتي يتم تجديدها كل 30.000 كتلة. . يستخدم معدنوا الايثريوم عدادات cryptographic ، إلى جانب أجزاء من DAG لإنشاء تجزئات مختلطة باستخدام بيانات الاستلام و المعاملات.

كانت هناك العديد من المقترحات لنقل الايثريوم إلى آلية اثبات الحصة (POS)، على النحو المبين في الورقة الصفراء الأصلية. تم تقديم أحدث مقترح ، EIP 1011 ، في 20 أبريل ، 2018 ، الذي يقترح الانتقال إلى آلية توافق آراء هجينة تستخدم كل من PoW و PoS. يسمى هذا التطبيق Ethereum Casper. سيغير هذا الاقتراح كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum بشكل كبير ، بمجرد تنفيذه . ومن المهم معرفة أنه على المدى الطويل ، يسعى الايثريوم إلى تغيير آلية الاجماع الخاصة به ليكون مستندًا بالكامل علی آلية إثبات العمل PoW . هذا يعني أن الايثريوم لن تكون قابلة للتعدين بعد الانتقال الكامل إلى PoS.

أجهزة تعدين ETH الإيثريوم Ethereum

يتم تعدين الايثريوم في الأصل باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU) و وحدات معالجة الرسومات (GPU) المقاومة لـ ASIC. منذ نشأتها تغير الكثير. فلم يعد مربحاً التعدين باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU) ، واصبحت (GPU) هي الطريقة الأساسية لتعدين الايثريوم وهي واحدة من أكثر العملات ربحية بسبب اسعارها. أدت الزيادة في تعدين الايثريوم إلى عدم توفر العديد من وحدات معالجة الرسومات (GPU) للألعاب و قد تسببت في زيادة كبيرة لسعرها في السوق عالميا.

يتم تخزين Ethash DAG في VRAM الخاصة ب GPU ، لذلك يحتاج تحميل DAG إلى ما يكفي من المساحة . ستحتاج أيضًا إلى بطاقة رسومات تحتوي على ما لا يقل عن 3 غيغابايت و اكثر من VRAM من اجل تعدين الايثريوم . أي شيء أقل غير كاف ولن يتمكنك من حل تعدين الايثريوم.

فيما يلي بعض المكونات الأساسية لتعدين الايثريوم :

اللوحة الأم (Motherboard) : تمتلك PCI كافية ، و هذا يعتمد على عدد وحدات معالجة الرسومات GPU التي تريد تزويد الجهاز بها .

غشاء مفتوح : سوف تحتاج إلى واحد من شأنه أن يبقي وحدات معالجة الرسومات GPU باردة قدر الإمكان .

كبلات Riser : سيحتاج كل معالج GPU إلى كابل .

وحدة الإمداد بالطاقة : يجب أن تتوفر علی الطاقة الكافية لتشغيل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ، و التي تعتمد على الطاقة بكثافة .

اتصال إنترنت.

مع ذلك ، لا بد من الإشارة إلى وجود العديد من الشائعات حول Bitmain وبعض الشركات الأخرى مثل Samsung ، والتي ستنشئ برنامج تعدين ل ASIC سيتم إصدارها في المستقبل. و الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من كفاءة تعدين GPU.

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على العموم يمكمك حساب قوة التجزئة الحاسوبية مع الكهرباء لتعدين مربح لل ETH من هنا.

تعدين الايثريوم السحابي

يمكن أن يكون التعدين السحابي مربحًا إذا تم إجراؤه بشكل صحيح مع pools للتعدين جديرة بالثقة. ستحتاج إلى إجراء الكثير من الأبحاث ومراجعة تعليقات المستفيدين الاخرين ، للتأكد من أنك تعمل مع شركة تعدين سحابي مرموقة . تعتبر مراجعات النظراء دائمًا وسيلة جيدة لمعرفة ما إذا كان أي شخص يواجه مشكلات في الدفعات . واحدة من شركات التعدين السحابية الأكثر شهرة وذات سمعة عالية هي Genesis Mining. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عنها في مقالنا السابق .

ايجابيات التعدين السحابي :

الهدوء عدم وجود أي صوت لمراوح التبريد و المعدنين.

لا زيادة في تكاليف الكهرباء أو مشاكل التهوية بسبب ارتفاع درجة حرارة المعدات.

لن تحتفظ بأجهزة قديمة باهظة الثمن عند انتهاء عملية التعدين.

سلبيات التعدين السحابي :

خطر الاحتيال أو عدم تلقي الارباح.

خطر ايقاف عملية التعدين بسبب مخاوف مادية

انخفاض الأرباح بسبب رسوم التشغيل التي يتقاضاها المعدنون

برامج تعدين الايثريوم

البرامج المستخدمة لتعدين الايثريوم لا تقل أهمية عن الأجهزة المخصصة لذلك . و كل برنامج مخصص لجهاز معين . أنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من أجهزتك ، لذلك فإن استخدام برنامج التعدين الصحيح وتحسين وحدة معالجة الرسومات أو وحدة المعالجة المركزية يعد أمراً أساسياً لجني أرباح التعدين .

ستحتاج إلى برنامج لمراقبة درجة الحرارة لرفع أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU) ، وتقليل استخدام الطاقة بشكل عام. يستخدم العديد من المعدنون MSI Afterburner لرفع تردد التشغيل و GPU-Z للتحكم في درجة الحرارة .

برنامج تعدين Claymore هو الأكثر استخداما و يتميز بجودة عالية . إنه أقوى وأحسن برنامج للتعدين . بمساعدة هذا البرنامج يمكنك أيضا استخراج عملتين رقميتين دفعة واحدة و زيادة دخلك . Ethminer هو خيار آخر . يجب أن يكون إعداد البرنامج بسيطًا ويتضمن تنزيل واستخراج ملفات zip.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من امتلاك محفطة ETH من أجل التوصل بمكافآت الكثل الخاصة بك . إذا كنت لا تنوي الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات ، فإن محفظة الويب مناسبة لك . تذكر عدم مشاركة مفتاحك الخاص مطلقًا ، ومن الأفضل تنزيل ملف keystore / JSON او استخدم MetaMask. إذا كنت تنوي الاحتفاظ بكميات كبيرة من ETH ، فإن أفضل طريقة وأكثرها أمانًا لاحتفاظ عملاتك الرقمية هي في محفظة خاصة ، لذا سيكون خيار Ledger Nano S أو Trezor الأفضل بالنسبة لك.

تعدين الايثريوم : الصعوبة و الارباح

نمی معدل تجزئة الشبكة أضعافا مضاعفة منذ التأسيس لل ETH، وهو ما يبرر ترتيب الايثريوم في سوق العملات الرقمية المشفرة و امتلاكه لإمكانات سعرية ضخمة . بسبب تحالف شركة الايثريوم مع العديد من الشركات الكبرى الأخرى ، ستصبح شركة الايثريوم رائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة . شهدت عملة الايثريوم نمواً هائلاً منذ أوائل عام 2017 . وقد أدت الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع الطلب و الزيادة من صعوبة تعدين .

سيسمح لك الرابط بادخال طاقة التجزئة الخاصة بك ، وتكاليف الطاقة ، وأية رسوم اخری بحيث يمكنك توقع إمكانية الربح . سيسمح لك أيضًا بقياس تكاليفك بدقة أكبر و معرفة ما إذا كان صافي الربح من تعدين ETH يستحق الجهد. يرجى ملاحظة أن تلك المعدلات الربحية هي لأغراض توضيحية فقط ويمكن أن تختلف النتائج اعتمادًا على المدخلات الخاصة بك وسعر العملة في السوق .

مع إمكانية إدخال معدني ASIC وزيادة إمكانات السعر ، فإن تعدين ETH الإيثريوم Ethereum يستحق المغامرة بحيث حتى الان عملة ETH و هي بالتاكيد واحدة من أفضل العملات الرقمية المشفرة .