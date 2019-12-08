التحليل الأسبوعي لسعر Ethereum: قد يتخطى سعر 158 دولار بعد الانتكاس الاخير

من خلال التحليل الأسبوعي لسعر Ethereum ، يكافح سعر ETH للارتفاع فوق مستويات المقاومة 152 و 158 مقابل الدولار الأمريكي.

يحتفظ السعر حاليًا بمنطقة الدعم الرئيسية البالغة 144 دولارًا ومنطقة الانهيار.

يوجد مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 150 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD.

يمكن أن يبدأ الزوج في حركة صعودية قوية بمجرد تجاوزه 152 دولار و 158 دولار.

يتم تداول سعر Ethereum فوق بعض الدعم المهم مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. يحتاج سعر ETH إلى الاستقرار فوق 158 دولارًا لعكس اتجاه صعودي.

التحليل الأسبوعي لسعر Ethereum

في نهاية الشهر الماضي ، اختبر سعر Ethereum منطقة المقاومة 158 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، حيث واجه الكثير من العقبات. تم تشكيل قمة بالقرب من 158 دولار والسعر بدأ تصحيح هبوطي.

لقد كسر الدعم 152 دولارًا وبقي أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. علاوة على ذلك ، كان هناك كسر أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية من أدنى سعر 132 إلى 158 دولار.

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ومع ذلك ، فإن مستويات 144 و 145 دولار تعمل كمناطق شراء قوية. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى تأرجحي 132 إلى 158 دولار مرتفع يعمل كدعم.

في البداية ، يوجد مثلث انكماش رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 150 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD. يقع دعم المثلث بالقرب من منطقة 144 دولار.

وبالتالي ، فإن الاختراق الناجح أدنى مستوى الدعم 144 دولار قد يبدأ في موجة هبوطية أخرى تحت مستوى 140 دولار. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من أدنى سعر له عند 132 دولار. أي خسائر أخرى قد تقود سعر Ethereum نحو منطقة 125 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك العديد من المقاومة ، بدءاً بمقاومة المثلث بالقرب من 150 دولار. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق 150 و 152 دولار ، فقد يعيد السعر النظر في منطقة المقاومة 158 دولار.

لبدء ارتفاع وتوجه جديد ، يجب أن يستقر السعر فوق مستوى المقاومة 158 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100ل 4 ساعات. في الحالة الصعودية المذكورة ، من المرجح أن يرتفع السعر فوق مستويات 160 و 165 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 172 دولار.

الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum يتداول فوق دعم مهم بالقرب من 144 دولار. طالما لا يوجد اختراق هبوطي أدنى مستوى الدعم 144 دولارًا ، توجد فرص كبيرة لارتفاع قوي فوق مستويات المقاومة 152 و 158 دولارًا.