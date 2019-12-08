توقعات Bitcoin الأسبوعية: بهدوء ال BTC يحاول تخطي منطقة الخطر

تحليل توقعات Bitcoin الأسبوعية فبعد ان شكل Bitcoin قاعدة فوق 7000 دولار ، ارتفع سعر البيتكوين Bitcoin فوق مستوى المقاومة 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يقوم سعر البيتكوين Bitcoin حاليًا بتصحيح المكاسب ويتداول دون مستوى 7500 دولار.

يوجد مثلث انكماش رئيسي يتشكل بمقاومة بالقرب من 7520 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يبقى السعر فوق دعم 7220 دولار وقد يرتفع فوق مستوى المقاومة 7500 دولار.

يتم تداول سعر البيتكوين فوق دعمين مهمين مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يرتفع BTC وقد يرتفع فوق مستوى المقاومة 7500 دولار طالما كان أعلى من 7000 دولار.

تحليل توقعات Bitcoin الأسبوعية

خلال الأسبوع الماضي ، بقي البيتكوين أعلى بكثير من مستويات الدعم البالغة 7000 دولار و 7080 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. شكل سعر BTC قاعدة دعم فوق 7220 دولار وبدأ موجة انتعاش لائقة.

ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة 7400 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ل 4 ساعات. تجاوز السعر مستويات المقاومة 7500 دولار و 7550 دولار. تم تشكيل قمة بالقرب من 7630 دولار والسعر يصحح حاليا أقل.

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كان هناك كسر دون المستوى المحوري 7500 دولار. و بذلك ، تم تداول السعر دون مستوى تصحيح فيب 23.6% من الموجة الصعودية من أدنى مستوى 7084 دولار إلى 7630 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 7360 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للموجة الصعودية من أدنى مستوى 7084 دولار إلى 7630 دولارًا يقع أيضًا بالقرب من مستوى 7360 دولارًا.

يقع الدعم الأول المهم بالقرب من مستوى 7300 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ل 4 ساعات. وبالتالي ، فإن الاختراق الهبوطي دون دعم 7320 دولار قد يزيد من ضغط البيع على عملة البيتكوين.

يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 7220 دولار. قد تؤدي أي خسائر أخرى إلى دفع السعر نحو منطقة دعم 7080 دولار ، والتي يوجد أسفلها خطر انخفاض إلى ما دون 7000 دولار.

على الجانب العلوي ، يواجه السعر الكثير من العقبات بالقرب من مستوى 7500 دولار. الأهم من ذلك ، هناك مثلث انكماش كبير يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7520 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 7520 دولار ، فقد يرتفع السعر أعلى من 7630 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح فوق دعمين رئيسيين بالقرب من 7220 و 7080 دولار. وبالتالي ، هناك فرص كبيرة لاختراق الاتجاه الصعودي فوق 7530 دولارًا ما لم يفشل الثيران في الحفاظ على السعر فوق 7220 و 7080 دولارًا.