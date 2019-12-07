منصة التواصل الاجتماعي القائمة على إيوس "فويس" تعلن عن إطلاق النسخة التجريبية

تام شمس - السبت 7 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - أعلنت فويس، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي تم كشف النقاب عنها لأول مرة بواسطة بلوك.ون، منشئة إيوس في يونيو، أنها ستطلق في الإصدار التجريبي في ١٤ فبراير - يوم عيد الحب - في عام ٢٠٢٠. وقد أعلنت فويس تاريخ إطلاق الإصدار التجريبي في منشور مدونة نشره المشروع يوم ٥ ديسمبر. وتعد الشركة أيضًا بأنها ستشارك تقدمها مع المجتمع مع استمرار التطوير.

تدعي فويس أيضًا أن الآلاف قد اشتركوا بالفعل للمشاركة في الاختبار التجريبي. وتقر الشركة أيضًا أن المبادرة لا تزال تعاني من عدم اليقين التنظيمي وأنها لا تزال تعمل مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال.

ما الجديد في فويس؟

تخطط المنصة أيضًا إلى "إعادة القيمة" إلى المستخدمين في شكل توكنات خاصة بها. وبشكل عام، تقدم الشركة نفسها كمنصة اجتماعية تهدف إلى حل المشكلات التي تعاني منها نظيراتها النشطة بالفعل، مثل مزادات البيانات والخوارزميات المخفية. كما تدعي فويس أن المبادرة ستحاول حل مشكلة اختلال الفوائد التي تصيب المنصات الحالية:

"نعتقد أن فويس هي منصة اجتماعية كما ينبغي لها - حيث يكون ما هو جيد للمنصة مفيدًا لك أيضًا." Advertisements

المشكلة مع وسائل التواصل الاجتماعي الحالية

يوضح منشور المدونة أيضًا الدافع وراء تطوير المشروع ويستشهد بشرح المدير الفني الرئيسي في بلوك.ون "دان لاريمر" الذي تم إصداره منذ حوالي نصف عام إلى جمهور في واشنطن العاصمة. وقد قام مؤلف المنشور بتلخيص ما قيل بالطريقة التالية:

"إن وسائل التواصل الاجتماعي معطوبة. فقد تم تصميمها لاستغلالنا، حيث يتم حصاد بياناتنا وانتباهنا لدر أرباح بتريليونات الدولارات، بينما نكافح من أجل حماية أنفسنا من عواقب توجيه انتباهنا إلى أطراف مجهولة، وتداول معلوماتنا الشخصية في السوق المفتوحة."

وأثناء الحدث، أوضح لاريمر أيضًا أن مثل هذا الاختلال في الاهتمام بين المنصات ومستخدميها يعرض الجمهور بشكل متزايد لتحديد السمات الشخصية وسرقة الهوية، والتنمر عبر الإنترنت، والتضليل المقنع. ووفقا له، فإن الدعاية المصنعة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، والتي تزدهر على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، تجعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى معرفة ما هو حقيقي.