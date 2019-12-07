شركة بلوكتشين الناشئة "سبيس تشين" تُرسل محفظة تقنية لمحطة الفضاء الدولية

تام شمس - السبت 7 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - أرسلت شركة سبيس تشين، وهي شركة بلوكتشين ناشئة تركز على الفضاء كخدمة، تكنولوجيا أجهزة محافظها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وكجزء من مهمة خدمة إعادة الإمداد التجارية CRS-١٩، يوصل صاروخ سيس إكس فالكون ٩ تقنية محفظة الأجهزة الخاصة بسبيس تشين إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٦ ديسمبر. ويُزعم أن هذه الخطوة تمثل أول عرض تقديمي لأجهزة بلوكتشين على محطة الفضاء الدولية وحمولة بلوكتشين الثالثة من قِبل سبيس تشين على مدار العامين الماضيين.

تسريع اعتماد الفضاء كخدمة

سيتم بعد ذلك تثبيت التقنية على المنصة التجارية على المحطة المقدمة من خلال الاستخدام التجاري لشركة الفضاء نانوراكس. ومن المقرر أن تقوم المبادرة بإثبات استلام المعاملات القائمة على بلوكتشين والترخيص وإعادة إرسالها، مما يؤدي إلى إنشاء معاملات متعددة التوقيعات.

حيث تعتقد الشركة أنه "من خلال إضافة الحمولات الفضائية إلى الشبكات القائمة، ستتمكن الشركات من تعزيز أمان نقل الأصول الرقمية التي يمكن أن تكون عرضة للهجمات الإلكترونية والقرصنة عند استضافتها حصريًا في خوادم أرضية مركزية."

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وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوينتيليغراف، أكدت سبيس تشين أنها تتوقع أن تصل الحمولة إلى محطة الفضاء الدولية بحلول يوم الأحد ٨ ديسمبر. بعد ذلك، ستبدأ الشركة في اختبار عدد من التطبيقات بما في ذلك التفويض متعدد التوقيعات لمعاملات العملات المشفرة من خلال الحمولة. حيث أوضحت سبيس تشين:

"سيكون هذا مخصصًا بشكل خاص لبيتكوين، لكننا نخطط لتمديد هذا الأمر ليشمل قيودًا أخرى في المستقبل القريب كجزء من خريطة الطريق المتوقعة التي ستشهد العديد من عمليات الإطلاق الجديدة على مدار الـ ١٨ شهرًا القادمة. وسيتم تطبيق التكنولوجيا التي تم اختبارها على محطة الفضاء الدولية على بورصات العملات المشفرة والمحافظ وخدمات الحراسة التي تستفيد من الأمان الإضافي لعملية التحقق من معاملاتهم، ونحن نعمل بالفعل مع بعض أصحاب المصلحة هؤلاء لتنفيذ هذا النوع من حالات الاستخدام."

محفظة متعددة التوقيعات تعمل بالأقمار الصناعية

من أجل التطوير التجاري لمحفظتها متعددة التوقيعات، تلقت سبيس تشين منحة بقيمة ٦٠٠٠٠ يورو (٦٦٤٠٠ دولار) من وكالة الفضاء الأوروبية، في منتصف سبتمبر. وقد أوضحت الشركة في ذلك الوقت، أن الحل مصمم لتعزيز أمان المعاملات من خلال طلب اثنين من ثلاثة مفاتيح خاصة للتوقيع وإتمام المعاملات.

ويتم توفير أحد التوقيعات الثلاثة بواسطة عقدة تستند إلى القمر الصناعي - على الرغم من أنه في حالة فشل الاتصال، يمكن استخدام توقيعين أساسيين لإكمال المعاملة.