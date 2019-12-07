بيتكوين ترتفع لفترة وجيزة فوق ٧٥٠٠ دولار بعد موافقة هيئة البورصات الأمريكية على صندوق بيتكوين

تام شمس - السبت 7 ديسمبر 2019 12:53 صباحاً - الجمعة ٦ ديسمبر - استمرت أسواق العملات المشفرة في الانتعاش بعد عمليات بيع حادة يوم ٤ ديسمبر، حيث استعادت بيتكوين (BTC) لفترة وجيزة مستوى ٧٥٠٠ دولار.

وقد لوحظ الزخم الصعودي في جميع العملات العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية، حيث شهدت بيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) ويزنزس سيد ليو (LEO) بعض الخسائر في وقت كتابة المقالة.

وفي الوقت نفسه، سجلت تشين لينك (LINK) وكوزموس (ATOM) أكبر المكاسب بين أعلى ٢٠ عملة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وكلاهما ارتفع بنسبة ٤٪ تقريبًا، وفقًا لكوين ٣٦٠.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

بعد التداول عند حوالي ٧٤٠٠ دولار في الجزء الأفضل من اليوم، ارتفعت بيتكوين لتصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٧٥٧٦ دولارًا في غضون دقائق. وفي وقت كتاة المقالة، ارتفعت العملة المشفرة الرئيسية بنسبة ١٪، حيث تم تداولها عند ٧٤٥٠ دولارًا.

وعلى الرغم من تجدد الحركة الصعودية، لا تزال بيتكوين منخفضة بنسبة ٣,٥٪ خلال الأيام السبعة الماضية حيث فشلت في إعادة اختبار ٧٨٠٠ دولار يوم ٣٠ نوفمبر. وعلى مدار ٣٠ يومًا، لا تزال بيتكوين منخفضة بنسبة ٢٠٪ تقريبًا من ٩٢٨٦ دولارًا.

الجهة التنظيمية المالية الرئيسية في الولايات المتحدة توافق على صندوق جديد يركز على العقود الآجلة لبيتكوين

ويأتي الارتفاع الجديد في سعر بيتكوين إلى جانب أنباء مفادها أن هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة وافقت على صندوق مشتقات بيتكوين آخر. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، يُسمح الآن لصندوق BYD NYDIG بيتكوين الاستراتيجي الذي يركز على عقود بيتكوين الآجلة أن يعرض أسهمه على المستثمرين من المؤسسات.

وقد يكون سبب الحركة الصعودية في أسواق العملات المشفرة هو اقتراب عطلة عيد الميلاد، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المحللين في بورصة العملات المشفرة SFOX. فوفقًا للباحثين، عادةً ما تصل عمليات البحث عن عملات بيتكوين على غوغل إلى الذروة قبل الإجازات وليس بعدها. وعلى هذا النحو، في ٢٨ نوفمبر - عيد الشكر في الولايات المتحدة - شهدت عملة بيتكوين ثلاثة أيام متتالية من نمو الأسعار، حسبما ذكرت الشركة.

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مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، بنسبة ١٪ ليتم تداولها عند ١٥٠ دولارًا. وخلال الأيام السبعة الماضية، انخفضت إيثريوم بنسبة ٤٪.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تشهد ريبل، وهي العملة الثالثة الأعلى من حيث القيمة السوقية، واحدة من أكبر المكاسب بين أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية في وقت كتابة المقالة، بزيادة ٣,٥٪ لتداول عند ٠,٢٢٥ دولار. وخلال الأيام السبعة الماضية، انخفضت ريبل بنسبة ٢,٣٪.

مخطط سعر ريبل على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية ٢٠٢,٥ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.