مخطط احتيالي للعملات المشفرة في أوغندا يسرق أموال الموظفين ثم يغلق أبوابه

تام شمس - الجمعة 6 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - فر مخطط احتيالي للعملات المشفرة في أوغندا بعد الاحتيال على العشرات من الضحايا الذين استثمروا وتعاملوا في هذا المخطط.

وقد افتتحت شركة دوناميس كوينز ريسورسز ليمتد في ماساكا الشهر الماضي وبدأت دعوة الأفراد للاستثمار وأن يصبحوا جزءًا من "شبكة العملة الرقمية"، وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية المستقلة يوم ٥ ديسمبر. وقد أغلقت مكاتب الشركة سرًا بعد شهر واحد من الافتتاح، مع أنباء عن قدوم موظفين إلى المكتب ليجدوه فارغًا.

دوناميس كوينز تطلب من الموظفين الدفع لبدء العمل

ويقال إن رجل أعمال كان يعمل بجوار مكاتب دوناميس كوينز المغلقة قال إن دوناميس كوينز أقنعت الناس بالانضمام إلى الشركة من خلال الوعد بنسبة ٤٠٪ من عوائد الاستثمارات النقدية. ووفقًا للشاهد، يبدو أن الشركة تعمل مع شركات تحويل الأموال في المدينة لتجنيد أشخاص جدد لهذا المخطط.

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بالإضافة إلى ذلك، يزعم أن دوناميس كوينز طلبت من كل مقدم طلب دفع ٢٠٠٠٠ شلن أوغندي (٥ دولارات) للتسجيل لدى الشركة. ووفقًا لمندوب مبيعات سابق في دوناميس كوينز، وعدت الشركة بعائدات عالية على الاستثمارات، لكنها زودت موظفيها بالأموال المدفوعة للتسجيل أيضًا.

وقد حاول ديلي مونيتور التواصل مع دوناميس كوينز ولكن لم تتوفر أرقام الهواتف التي حصل عليها المنشور، حسبما يشير التقرير. كما تواصل كوينتيليغراف مع عنوان بريد إلكتروني مذكور على موقع دوناميس كوينز فقط لتلقي إشعار بعدم إمكانية العثور على العنوان المدرج.

ويتبع التقرير إعلانًا أخيرًا من نائب محافظ بنك أوغندا بأن شركات العملات المشفرة عبر الإنترنت غير خاضعة للتنظيم في البلد حتى الآن. وفي يونيو ٢٠١٩، حذر المسؤول الجمهور من الحماية المحدودة التي قدموها لهم عندما يستثمرون في العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم، كما يحدد عددًا من المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة واعتماده.