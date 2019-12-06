بورصة باينانس تسعى لتعيين موظفين لقيادة جهودها في تركيا

تام شمس - الجمعة 6 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - تبحث بورصة العملات المشفرة الرئيسية "باينانس" عن موظفين إداريين لإنشاء مكتبها في تركيا، وفقًا لإعلانات الوظائف على لينكد إن.

وقد أدرجت باينانس ما مجموعه خمسة مناصب مفتوحة على صفحة الشركة بموقع لينكد إن اعتبارًا من ٦ ديسمبر لتأسيس وجود محلي في إسطنبول، تركيا. حيث تبحث الشركة عن مديري أقسامها المالية والامتثال والتسويق والعلاقات العامة.

وقد قام الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو بتفصيل خطط البورصة لتركيا مؤخرًا في مقابلة مع كوينتيليغراف. حيث وصف تركيا بأنها "بلد نابض بالحياة أظهر أحد أقوى المطالب والاهتمام المتزايد بسرعة بالعملات المشفرة"، مضيفًا أنهم سيبنون فريقًا محليًا يتكون من ١٠ إلى ٢٠ شخصًا. وذكر أيضًا أن باينانس ستضيف قريبًا تحويلات بنكية تركية مباشرة إلى المنصة.

الامتثال هو مقياس رئيسي للجهود المبذولة في تركيا

أشار تشاو في المقابلة إلى أن باينانس تأخذ القضايا التنظيمية على محمل الجد، وهو ما ينعكس في بحثهم عن مسؤول الامتثال. حيث سيساعد مسؤول الامتثال المحلي فريق باينانس تركيا "في جميع مسائل الامتثال والقواعد التنظيمية مع الهيئات التنظيمية الدولية بما في ذلك دعم عمليات التسجيل"، وفقًا للمنشور.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف يوم ١٥ نوفمبر، أضافت باينانس دعمًا للأزواج التجارية بالليرة التركية وبيتكوين (BTC) وريبل وإيثريوم (ETH) مع شريك المحفظة الرقمية المحلي بابارا.