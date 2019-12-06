سوق المال المشفر يقترب من مفترق حاسم: تحليل LTC ، BNB ، BCH ، TRX

تشكل القيمة السوقية الإجمالية ل المال المشفر نمط اختراق رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 195 مليار دولار.

سعر تداول Bitcoin يرتفع ببطء ويبدو أنه قد يرتفع فوق مستوى المقاومة 7400 دولار.

يحتفظ سعر عملة BNB بدعم 15 دولار وهو يصحح أعلى.

يحاول سعر LTC اختراق مستوى المقاومة 45.5 دولار.

يتعافى سعر BCH ببطء ويمكنه إعادة النظر في منطقة المقاومة 220 دولار.

يتم تداول سعر TRX الآن أدنى بكثير من مستوى المقاومة 0.015 دولار.

يقترب ال Bitcoin و السوق المشفرة من الاختراق الحاسم التالي. يحتفظ كل من ETH و Litecoin و Ripple و BCH و XLM و TRX و BNB و EOS بالدعم الرئيسي.

تحليل سعر البيتكوين كاش

بعد رفض قوي بالقرب من مستوى المقاومة 225 دولار ، انخفض سعر عملة البيتكوين كاش إلى أقل من 215 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. اختبر سعر BCH منطقة الدعم 205 دولارات وبدأ التداول في نطاق. يرتفع السعر حاليًا ببطء نحو مستوي 215 دولار و 220 دولار.

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تقع المقاومة الرئيسية في الاتجاه الصعودي بالقرب من مستوى 225 دولارًا ، وفوق ذلك قد يرتفع السعر إلى 240 دولارًا و 250 دولارًا. على الجانب السلبي ، دعم 200 دولار يحمل المفتاح في المدى القريب.

تحليل أسعار المال المشفر BNB و LTC وترون TRX

ظلت عملة Binance مرتفعة بشكل جيد فوق منطقة الدعم 15 دولار. سعر BNB يصحح حاليًا للأعلى ويتداول بالقرب من 15.5 دولار. إذا استمر الارتفاع ، منطقة المقاومة 16 دولار قد تحقق الانتعاش المطلوب. هناك حاجة إلى كسر واضح فوق 16 دولار لاستمرار الاتجاه الصعودي.

يحتفظ سعر Litecoin بمنطقة دعم 43.50 دولار ، ولكن في الوقت نفسه يتداول دون المقاومة الرئيسية. تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 45.50 دولار ، فوقها يمكن أن يرتد سعر LTC نحو مستوى المقاومة الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 48 دولار. المقاومة الرئيسية لا تزال بالقرب من مستوى 50.00 دولار.

انخفض سعر Tron مؤخرًا أدنى مستوى الدعم 0.0145 دولار واختبر منطقة الدعم 0.0140 دولار. يتعزز سعر TRX حاليًا ، مع وجود مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.0145 دولار. على الجانب السلبي ، فإن الإغلاق دون مستوى دعم 0.0140 دولار قد يقود السعر نحو 0.0132 دولار أو 0.0130 دولار في الأيام المقبلة.

بالنظر إلى إجمالي الرسم البياني لسوق العملة المشفرة لمدة 4 ساعات ، تعمل منطقة 186 مليار دولار كدعم قوي. وبالمثل ، هناك العديد من العقبات الرئيسية بالقرب من 195 و 200 مليار دولار. في الوقت الحالي ، يبدو أن هناك نمط اختراق كبير يتشكل مع مقاومة بالقرب من مستوى 192 مليار دولار.

إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستوى 192 مليار دولار ومقاومة 195 مليار دولار ، فقد يبدأ سوق المال المشفر في حركة صعودية جيدة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون هناك رد فعل هبوطي آخر في Bitcoin و Ethereum و EOS و Litecoin و Ripple و Binance coin و BCH و TRX و XMR و XLM و العملات البديلة الأخرى على المدى القريب.