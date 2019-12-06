يتم تداول Bitcoin بالقرب من مستويات ارتفاع قياسية او العكس

لا يزال تداول سعر Bitcoin فوق مستويات الدعم 7200 دولار و 7240 مقابل الدولار الأمريكي و يتم تداول Bitcoin الان بين 7350 و 7300 دولار.

يكافح السعر للتسلق فوق مستويات المقاومة 7440 دولار و 7500 دولار.

هناك نمط اختراق رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7440 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج إما أن يرتفع فوق مستوى المقاومة 7500 دولار أو قد يعود نحو 7000 دولار.

من المحتمل أن يكون سعر بيتكوين محددًا للكسر الرئيسي التالي مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يبقى BTC أعلى من 7240 دولارًا لبدء حركة صعودية قوية على المدى القريب.

تحليل سعر تداول Bitcoin

بالأمس ، قلص البيتكوين المكاسب من أعلى 7500 دولار وانخفضت إلى ما دون 7300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، كسر سعر BTC منطقة الدعم 7200 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

ومع ذلك ، بقي السعر مستقراً فوق منطقة الدعم البالغة 7000 دولار. تم تشكيل قاع بالقرب من 7068 دولار وبدأ السعر في حركة صعودية جيدة. لقد كسر بعض المقاومة الهامة بالقرب من 7200 دولار و 7240 دولار.

علاوة على ذلك ، استقر السعر فوق مستوى 7240 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. على الجانب العلوي ، يبدو أن السعر يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستويات 7400 دولار و 7440 دولار.

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كان آخر ارتفاع في التأرجح قريبًا من 7487 دولارًا وكان أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة بالقرب من 7256 دولارًا. في البداية ، يتم تداول السعر فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% من أعلى مستوى عند 7848 إلى 7256 دولار.

رغم ذلك ، فإن منطقة 7400 دولار تعمل كمقاومة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 61.8% من أعلى مستوى عند 7487 إلى 7256 دولار يمنع حدوث كسر صعودي.

الأهم من ذلك ، هناك نمط اختراق رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7440 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، من المرجح أن يؤدي الاختراق الصعودي فوق مستوى 7400 و 7440 دولارًا إلى ضبط وتيرة زيادة أخرى على المدى القريب.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 7580 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يختبر السعر منطقة 7800 دولار. على العكس ، يمكن أن يتداول السعر دون دعم المثلث عند 7320 دولارًا و متوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة.

في الحالة الهبوطية ، فإن دعم 7240 دولار يحمل أهمية كبيرة. إذا كان هناك كسر هبوطي دون 7240 دولار ، فمن المرجح أن يتسارع السعر نحو منطقة الدعم البالغة 7000 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يبدو أن سعر البيتكوين يستعد للاختراق الصعودي الرئيسي التالي فوق 7440 دولار. إذا فشل في الارتفاع فوق 7440 دولار ، فمن المرجح أن يتحكم الدببة في السوق.