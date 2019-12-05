عملاقة الصهر الروسي تبدأ اختبار منصة تداول رقمية

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 08:55 مساءً -

بدأت شركة التعدين والصهر الروسية نورنيكل في اختبار منصتها الرقمية لتجارة المعادن.

وحسبما أفادت بلومبرغ يوم ٥ ديسمبر، بدأت نورنيكل في تجربة برنامجها الخاص بالتوكنات المعدنية الرقمية بالتعاون مع مجموعة ترافيجورا المحدودة لتجارة السلع المادية وشركة تراكسيس لتمويل المعادن والخدمات اللوجستية ومجموعة المواد وإعادة التدوير أوميكور. وعلى وجه التحديد، تم تصميم المنصة لتمكين العملاء من شراء التوكنات الرقمية المدعومة بالمعادن ثم تداولها للحصول على الإمدادات المادية.

خططٌ كبيرة

تعليقًا على طرح المنتج، قال الرئيس التنفيذي لشركة نورنيكل "فلاديمير بوتانين" إن الشركة "تضمن روابط تجارية حالية في شكل جديد وحديث". وتعتزم نورنيكل رفع حصة مبيعاتها من المعادن التي أجريت باستخدام التوكنات إلى ٢٠ ٪ خلال السنوات القليلة المقبلة .

ويبدو أن إطلاق منصة نورنيكل الرقمية قد أحرز تقدمًا وفقًا للجدول الزمني. حيث قال نائب رئيس شركة نورنيكل أندري بوغلوف" في وقت سابق إن الشركة تتوقع طرح المنتج في السوق بحلول نهاية عام ٢٠١٩، وكذلك البدء في تداول التوكنات.