سعر Ethereum بين الارتفاع و الانخفاض مع وجود خطر المزيد من الخسائر

ارتفع سعر Ethereum بحدة فوق مستوى المقاومة 150 دولار ، لكنه فشل بالقرب من 152 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

يقلص السعر مكاسبه ويعود إلى مستويات ما قبل الارتفاع بالقرب من دعم 144 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي قصير المدى يتشكل مع دعم بالقرب من 145 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

لا يزال السعر معرضًا لخطر المزيد من الخسائر أدنى من مستويات الدعم 145 دولارًا و 144 دولارًا.

يبدو أن ارتفاع السعر أعلى من 150 دولارًا كان وهميا ، على غرار عملة البيتكوين. عاد سعر ETH إلى ما دون 150 دولارًا وقد يستمر في الانخفاض.

تحليل سعر Ethereum

في الآونة الأخيرة ، بدأ Ethereum حركة صعودية قوية فوق مستويات المقاومة 148 و 150 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، ارتفع سعر ETH فوق مستوى المقاومة 152 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

ومع ذلك ، فشل السعر في الحفاظ على الزخم الصعودي بالقرب من مستوى 153 دولار. نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد دون 150 دولارًا وقلص السعر معظم مكاسبه.

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علاوة على ذلك ، يتم تداول السعر دون مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للارتفاع الأخير من أدنى مستوى تأرجح قدره 144 دولارًا إلى 153 دولارًا. والأهم من ذلك ، عاد Ethereum إلى ما دون مستوى 148 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

في الوقت الحالي ، انخفض السعر إلى ما دون مستوى تصحيح فيب 76.4% للارتفاع الأخير من قاع التأرجح 144 دولار إلى 153 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من مستويات 145 دولار و 144 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط اتجاه صعودي قصير المدى يتشكل مع دعم بالقرب من 145 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD. إذا كان هناك اختراق هبوطي دون مستويات الدعم 145 دولار و 144 دولار ، فقد يتداول السعر حتى دون مستوى 142 دولار.

يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 140 دولارًا ، والذي قد يختبر أدناه 135 دولارًا. على الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 146 دولار ، تليها 148 دولار.

المقاومة الرئيسية لا تزال بالقرب من مستويات 150 و 152 دولار. هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق مستوى 152 دولار حتى يتمكن الثيران من السيطرة. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يتسارع السعر نحو مستويات المقاومة 158 و 160 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، عاد سعر Ethereum إلى منطقة الهبوط وتحول الارتفاع الأخير فوق 150 دولار إلى كارثة كاملة. إذا استمر السعر في الانخفاض ، فهناك فرص لكسر هبوطي دون مستوى 140 دولار.