البيتكوين BTC قد يرتفع مرة أخرى قبل انخفاض شهري جديد

عاد سعر البيتكوين BTC إلى حيث بدأ ويتداول فوق مستوى المقاومة 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يقع سعر البيتكوين BTC في الوقت الحالي بين ضغط البيع و الشراء ، ولكن من المحتمل أن يحتفظ بمنطقة الدعم 7100 دولار في حالة النزول تحت 7400.

هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7220 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

قد يرتفع الزوج مجددًا نحو مستويات المقاومة 7400 دولارًا و 7500 دولار ، حيث قد يظهر البائعون.

عاد سعر البيتكوين في منطقة هابطة دون 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يظل BTC متوجًا أدنى مستويات المقاومة 7400 دولار و 7440 دولار.

تحليل سعر البيتكوين BTC

بالأمس ، بدأت عملة البيتكوين ارتفاعًا قويًا من منطقة الدعم البالغة 7080 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر BTC بشكل حاد فوق مستويات المقاومة 7200 و 7300 دولار.

علاوة على ذلك ، فقد ارتفع فوق منطقة المقاومة 7580 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. ومع ذلك ، فشل في البقاء فوق 7500 دولار ، مما أدى إلى انخفاض جديد. انخفض السعر بشدة دون مستوى 7300 دولار وقلص معظم مكاسبه الأخيرة.

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تم تشكيل قاع تأرجحي بالقرب من 7068 دولار والسعر في الوقت الحالي يعزز الخسائر. إنه يتداول بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 7797 دولار إلى 7068 دولار.

علاوة على ذلك ، هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7220 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. يبدو أن سعر البيتكوين قد يكسر مقاومة المثلث ويتداول فوق مستوى المقاومة 7300 دولار.

تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 7320 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. تقع منطقة المقاومة الرئيسية بالقرب من مستويات 7360 دولار و 7380 دولار. مستوى تصحيح فيب 50% من الانخفاض الأخير من 7797 إلى 7068 دولار منخفض هو أيضا بالقرب من مستوى 7440 دولار.

لذلك ، هناك حاجة إلى اختراق ناجح فوق مستوى المقاومة عند 7440 دولار من أجل الارتفاع اللائق في الجلسات القادمة. في الحالة المذكورة ، قد يعيد السعر النظر في مستوى المقاومة 7580 دولار أو مستوى تصحيح فيب 76.4% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 7797 دولار إلى أدنى مستوى عند 7068 دولار.

على العكس من ذلك ، قد ينخفض ​​السعر مرة أخرى دون مستويات 7180 دولارًا و 7150 دولارًا. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 7000 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث انخفاض كبير.

بالنظر إلى الرسم البياني ، عاد سعر البيتكوين بشكل واضح إلى المنطقة الهبوطية ، لكنه قد يرتفع مجددًا نحو 7380 أو 7500 دولار. أخيرًا ، من المحتمل اختبار أو تداول البيتكوين BTC دون مستوى الدعم 7000 دولار.