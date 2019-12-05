مايكروسوفت تعلن عن مقتنيات توكنات على إيثريوم بلوكتشين

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 04:55 مساءً - أعلنت شركة مايكروسوفت أزور السحابية المدعومة من بلوكتشين عن توكنات بلوكتشين غير القابلة للاستبدال تحمل اسم "أزور هيروز" والتي تهدف إلى مكافأة مجتمع المطورين.

وتمثل التوكنات شارات كاريكاتورية تهدف إلى مكافأة السلوك الإيجابي في مجتمع أزور. وكل شارة لديها إمداد محدود يتراوح من ١٠٠ وحدة إلى ١٠٠٠٠، حسبما أعلنت مايكروسوفت في ٤ ديسمبر. حيث قالت الشركة:

"تهدف أزور هيروز إلى مكافأة الأفراد على أفعال مؤثرة يمكن التحقق منها مثل التدريب وإنشاء عروض تجريبية وإنشاء نموذج لعينة أو كتابة مدونة حول أزور أو إكمال بعض التحديات. وسيتم تقدير أفراد المجتمع الذين أظهروا مساهماتهم بشارات عبر عدد من الفئات."

أصول مايكروسوفت على إيثريوم

قامت مايكروسوفت بإنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال في إيثريوم بلوكتشين بالتعاون مع شركة ألعاب بلوكتشين الناشئة "إنجين". وسيتم سك التوكنات كل موسم، وسيتم التحقق من الكميات المحدودة علنًا وتوزيعها عبر رمز الاستجابة السريعة الذي يطالب المتلقي بتثبيت المحفظة.

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ولكي يحصل شخص ما على التوكن، يجب ترشيحه، وهو ما يمكنه فعله بنفسه. وسيتم الحكم على الأفراد المرشحين وسيتم اختيار الأشخاص الذين كان لهم تأثير يمكن التحقق منه على المجتمع لتلقي التوكن.

توكنات بلوكتشين غير القابلة للاستبدال تحصل على الزخم

التوكنات غير القابلة للاستبدال، أو NFTs، هي توكنات قائمة على بلوكتشين ولا يمكن استبدالها بشيء آخر وتكون فريدة ​​من نوعها. وغالبًا ما تستخدم تلك التوكنات للمقتنيات الرقمية، مع وجود مثال مبكر على ذلك هو كريبتوكيتيز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الألعاب الروائية "فيبل لاندز" أنها تتعاون مع مايكروسوفت ومطور اللعبة الرئيسي إيدوس لتطوير لعبة بطاقات مستندة إلى بلوكتشين بناءً على اللعبة الروائية الأكثر مبيعًا في الثمانينيات والتي تحمل اسم "ذا واي أوف تايجر." وستسخدم فيبلر لاندر التوكنات غير القابلة للاستبدال على بلوكتشين فيتشين لتأمين الأصول والمقتنيات في اللعبة.