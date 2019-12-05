 شركة تعدين العملات المشفرة بكندا "غريت نورث داتا" تُعلن إفلاسها

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 04:55 مساءً -

أعلنت شركة تعدين العملات المشفرة الكندية غريت نورث داتا التي تتخذ من كندا مقرًا لها، إفلاسها.

وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكندية يوم ٤ ديسمبر، قدمت غريت نورث داتا - التي تدير مرافق تعدين عملات مشفرة في مدينة لابرادور وهابي فالي غوز باي - وثائق إفلاس في أواخر نوفمبر، مدرجة ١٣,٢ مليون دولار كندي (١٠ ملايين دولار) كديون، و٤,٦ ملايين دولار كندي (٣,٥ ملايين دولار) في الأصول.

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التزامات للدولة

مع ذلك، ورد أن غريت نورث داتا مدينة بمبلغ ٣١٣٧١٨ دولارًا كنديًا (٢٣٨٠٨٠ دولارًا) لشركة بيزنس إنفستمنت كوربوريشن التابعة لحكومة نيوفاوندلاند ولابرادور، والتي حصلت عليها الشركة للبناء والأراضي والآلات والمعدات.

ويقال إن وكالة الفرص الأطلنطية الكندية هي دائن غير مضمون بمبلغ ٢٨١٦٧٥ دولارًا كنديًا (٢١٣٨٦٨ دولارًا أمريكيًا) ومولت الشركة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ دولار كندي (٣٧٩٦٣٧ دولارًا أمريكيًا) في عام ٢٠١٥ في شكل مساهمة قابلة للسداد دون قيد أو شرط.

وفي وقت كتابة المقالة، لا يعمل موقع الشركة على الويب ولم يتمكن كوينتيليغراف من الوصول إلى غريت نورث داتا على لينكد إن. وليس لدى الشركة أيضًا أي أرقام هواتف مدرجة.