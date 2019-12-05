منطقة التجارة الحرة بهاينان في الصين تتعهد بتقديم ١٤٠ مليون دولار لدعمٍ جديد لبلوكشين

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 04:55 مساءً -

ستستمر بلوكتشين في رؤية استثمارات كبيرة من منطقة هاينان للتجارة الحرة في الصين (FTZ) من خلال أموال جديدة تشجع الشركات المحلية.

فحسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية (شينخوا) الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ٥ ديسمبر، تعهدت منطقة هاينان الاقتصادية الرائدة بتعزيز الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد المحلي.

"دعم" منطقة التجارة الحرة لبلوكتشين

تشمل الإجراءات الجديدة، التي أعلنتها المنطقة الرائدة في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، صندوقًا بقيمة مليار يوان (١٤٢ مليون دولار).

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ووفقًا لوكالة أنباء (شينخوا)، تهدف منطقة التجارة الحرة إلى "دعم صناعة بلوكتشين من خلال تنمية المواهب والتطبيق التكنولوجي والاستثمار الاجتماعي والجوانب الأخرى."

ويرى الإعلان أن هاينان تتماشى مع مختلف المقاطعات الصينية التي أكدت دعمها المالي لبلوكتشين في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وقد كانت منطقة هاينان الرائدة في بلوكتشين هي الأولى من نوعها في الصين عندما تم إطلاقها في أكتوبر من العام الماضي.

وبشكل عام، تعد منطقة هاينان للتجارة الحرة منطقة اقتصادية رائدة أنشأها الرئيس شي جين بينغ في عام ٢٠١٨. وتهدف الخطة إلى جعل الجزيرة منطقة تجارة حرة بحلول عام ٢٠٢٠ ثم ستتحول في النهاية إلى ميناء حر بحلول عام ٢٠٢٥. ومنذ ذلك الحين، انضمت أكثر من ١٠٠ شركة بلوكتشين إلى مجتمع برامج هاينان ريزورت الموجود هناك.