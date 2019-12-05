تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 05:51 صباحاً - أحد أكثر المستثمرين نجاحًا في العالم يدعو إلى إطلاق سراح المدعى عليه روس أولبريخت.
ففي متابعة لتغريدة بتاريخ ٢١ سبتمبر قام بها تيم دريبر والذي كان متعاطفًا تمامًا مع منشئ طريق الحرير المسجون، أخذ فريد شبيستا صاحب فيديو كريبتو فايندر لحظةً ليطلب من الملياردير توضيح مشاعره الأخيرة بشأن هذه المسألة. وقد أعطى درابر ردًا مبهجًا:
حرروا روس بالطبع! أخرجوه. فنحن نحتاج رجال أعمال مثل هذا الرجل! أخرجوه من السجن! لماذا نضع هؤلاء الأشخاص غير العاديين حقًا في السجن؟ نحن بحاجة إلى عقولهم وطاقتهم وقوة حياتهم. أطلقوا سراحه. من يعرف ما قد يمكنه أن يأتي به؟
يقضي أولبريخت عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره في إنشاء والحفاظ على السوق سيئة السمعة التي تعمل على شبكة الإنترنت المظلمة وتستخدم معاملات العملات المشفرة للسماح للأشخاص بشراء وبيع المواد المهربة. وعندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإغلاق العملية، اشتهر دريبر بشراء ما يقرب من ٣٠٠٠٠ بيتكوين كان قد تم الاستيلاء عليها. ويبدو أن أولبريخت كان قريبًا من ذهنه منذ ذلك الحين.
"أنا أعي أنه يجب أن يكون عبرة، وأنه تعدى الخط،" تابع درابر، "لكنه كان في السجن لفترة من الوقت. أخرجوه. أنا أبكي عندما تذهب قطتي إلى قفص، ويمزق قلبي عندما يذهب هؤلاء السجناء إلى أقفاص".
كانت هذه تفاصيل خبر تيم دريبر يدعو إلى إطلاق سراح روس أولبريخت: "نحن بحاجة إلى رواد أعمال مثل هذا الرجل!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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