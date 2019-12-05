إيرسواب تقدم ما يصل إلى ٢٠٠٠٠ دولار كمكافأة لاكتشاف خطأ

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 03:52 صباحاً - أعلن بروتوكول التبادل اللامركزي لإيثريوم (ETH) إيرسواب أنه يدير برنامج مكافآت الأخطاء مع مكافآت تصل إلى ٢٠٠٠٠ داي (بقيمة ٢٠٠٠٠ دولار). وهو يبدأ الآن ويستمر إلى أجل غير مسمى.

ففي ٤ ديسمبر، قال فريق إيرسواب إن قيمة مكافآت اكتشاف الأخطاء ستعتمد على خطورة الخطأ الذي تم العثور عليه، وفقًا لمنهجية تصنيف مخاطر OWASP وحسب تقدير فريق إيرسواب.

وترتفع مكافآت اكتشاف الأخطاء إيرسواب إلى ٢٥٠ داي للإصلاحات من المستوى المنخفض، وتصل إلى ٢٠٠٠ داي للإصلاح من المستوى العالي. فإذا قرر فريق إيرسواب أن درجة الخطورة قد وصلت إلى مستوى حرج، فستصل المكافأة إلى ٢٠٠٠٠ داي.

في سبتمبر، أعلن فريق إيرسواب أنهم اكتشفوا ثغرة أمنية حرجة في العقد الذكي الجديد للنظام، والذي ورد أنه تم تحويله على الفور إلى نسخة قديمة بعد اكتشاف المشكلة.

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وقد أشار إيرسواب في ذلك الوقت أن منتجات إيرسواب لإنستانت وتريدر لم تتأثر بالضعف، وأن تسعة فقط من مالكي العناوين كانوا مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع فقدان الأموال.

مكافآت اكتشاف أخطاء العملات المشفرة

نظرًا لأن الاختراقات في عالم العملات المشفرة يمكن أن تؤدي إلى سرقة مئات الملايين من الدولارات من التوكنات، فغالبًا ما تتحول شركات العملات المشفرة إلى مكافآت الأخطاء في محاولة لمكافحة أولئك الذين يشكلون تهديدًا حقيقيًا لأنظمتهم الأمنية: المخترقون.

ففي كثير من الأحيان ستقدم الشركات مكافآت على نطاق مذهل، مع سعر مكافأة يلائم خطورة الخطأ. ويمكن أن تبدأ المكافآت بما يصل إلى ٥٠ دولارًا أو ١٠٠ دولار للإصلاحات ذات المستوى المنخفض، وحتى ١٠٠٠٠ دولار وأكثر من ذلك للأخطاء الخطيرة.