الشركات الأوروبية تستخدم البلوكشين Blockchain لتتبع الطاقة المتجددة حيث قد أعلنت شركتان رئيسيتان من شبه الجزيرة الأيبيرية للتو عن إطلاق نظام يعمل ب البلوكشين Blockchain للتحقق من استدامة الكهرباء. سيستخدم المتجر الإسباني El Corte Inglés نظام البلوكشين Blockchain لإثبات التزام الشركة بالحد من انبعاثات الكربون في الجو.

إن توفير الطاقة النظيفة لمتاجر El Corte Inglés سيكون بالمزود الكهرباء EDP الذي تقدمه الشركة لفترة طويلة. تمتلك شركة تابعة لشركة EDP Renováveis خمس مزارع لطاقة الرياح في إسبانيا تعمل على تزويد الفروع المختارة للاستفادة أولاً من تقنية البلوكشين Blockchain.

هل ستكون الطاقة النظيفة مضمونة ب البلوكشين Blockchain ؟

وفقًا لبيان صحفي صادر عن El Corte Inglés ، فإن سلسلة المتاجر الإسبانية ستضمن أن الطاقة المستخدمة في ثلاثة من أكبر فروعها قابلة للتجديد باستخدام تقنية البلوكشين Blockchain. سيسمح النظام الجديد ، الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون مع مورد الطاقة طويل الأجل للشركة EDP ، بالتحقق في الوقت الحقيقي من أصل الطاقة المستخدمة في المتجر. الفروع المذكورة في الإصدار كأول من يستفيد من خدمة “Blockchain Energy Tracking” المزعومة هي تلك الموجودة في إشبيلية وملقة ومدريد.

الموفر للطاقة النظيفة للنظام هو EDP Renováveis ​​، وهو فرع ل EDP. يعتبر EDP Renováveis ​​أحد أكبر منتجي طاقة الرياح في العالم. يدير سلسلة من مزارع الرياح في شبه الجزيرة الأيبيرية. تقع متاجر El Corte Inglés الخمسة المزودة بالطاقة في مقاطعات ملقة وإشبيلية وكاديز ، وتبلغ سعتها 169.4 ميجاوات.

في البيان الصحفي ، كتب El Corte Inglés أن كل متجر من أقسامها العاملة على الطاقة المتجددة بالكامل لمدة عام سوف يقلل من انبعاثات الكربون بنفس المقدار كما لو أن أكثر من 100،000 سيارة اختفت فجأة على الطريق لمدة أسبوع ، أو بمعدل الكمية التي ستنتجها أكثر من 15000 شجرة على مدار عشر سنوات.

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بعد الإشارة إلى أهمية استخدام النظام مع عميل كبير مثل El Corte Inglés ، علق الرئيس التنفيذي لشركة EDP Renováveis ​​، جواو مانسو نيتو ، بشكل أعم على استخدام تقنية Blockchain للتحقق من مصدر الكهرباء:

“بفضل Blockchain Energy Tracking ، ستكون الشركات قادرة على طمأنة أصحاب المصلحة بأنهم يحققون أهدافهم البيئية وسنكون قادرين على التقدم في تطوير تكنولوجيا البلوكشين Blockchain لقطاع الطاقة.”

تجد تقنية Blockchain استخدامًا متزايدًا في مجموعة كبيرة من الصناعات. التطبيق الأكثر شيوعًا حتى الآن هو انها تقديم لنا ضمانات موثوق بها بنسبة 100%. فبعد ان دخلت البلوكشين إدارة سلسلة الإمداد بقوة و قطاع الصحة الان الشركات الأوروبية تستخدم البلوكشين Blockchain لتتبع الطاقة المتجددة، فهل سنرى البلوكشين في كل القطاعات.

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