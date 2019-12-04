البيتكوين يظهر قوة دفع قادمة بعد ان تخطى مقاومة 7.4 الف دولار

سعر البيتكوين يرتفع ببطء وكسر في الساعات القليلة السابقة منطقة الدعم القوية 7400 دولار و اتجه نحو 7700 دولار.

يتداول سعر Bitcoin حاليًا فوق مستوى 7500 دولار ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع.

قد يواصل سعر البيتكوين الارتفاع نحو مستوى المقاومة التالي المتمثل في 7700 دولار، و ان كسر السعر ذلك الارتفاع سيكون هناك مكاسب قد تتجاوز 8000 دولار.

يظهر سعر البيتكوين علامات ايجابية بكسر مستوى المقاومة 7400 مقابل الدولار الأمريكي. و قد يستمر ال BTC في الارتفاع حتى 8000 دولار ان كسر مستوى المقاومة المقبل.

تحليل سعر البيتكوين

في الآونة الأخيرة ، قام البيتكوين بمحاولتين للاستقرار فوق 7380 و 7400 مقابل الدولار الأمريكي. و حتى كتابة هذا التحليل نجح سعر البيتكوين اخيرا اكتساب زخم صعودي أعلى من 7500 دولار.

ما هو موضح من شمعة الارتفاع الاخيرة ، استحوذ المضاربون على الصعود وارتفع السعر فوق مستوى الدعم البالغ 7400 دولار. و استمر في الصعود اعلى من 7700 دولار و علاوة على ذلك ، اذا كان هناك كسر اعلى من مستويات الدعم الرئيسية التالية 7700 دولار قد يرتفع السعر اكثر في جلسات التداول المقبلة.

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أخيرًا ، تم تداول السعر اعلى مستوى أسبوعي جديد اعلى من 7700 دولار وهو يعمل الآن على توحيد الارباح. توجد مقاومة فورية بالقرب من 7700 دولار، بعد اختراقها قد يرتفع السعر اكثر نحو 8000 و 8200 دولار.

لذلك ، هناك حاجة لإغلاق يومي فوق حاجز 7700 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة ليصل السعر الى المستوى التالي. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المحتمل أن يعود ​​سعر البيتكوين الى منطقة 7300 دولار، ما لم يستقر بين 7500 و 7700 اليوم.

تقع منطقة الدعم الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 7700 دولار. إذا فشل المضاربون على الصعود في الدفاع عن منطقة الدعم البالغة 7400 دولار ، فقد يبدأ السعر في انخفاض حاد نحو أدنى قاع متأرجح بالقرب من منطقة الدعم 7000 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتتبع سعر البيتكوين بوضوح اتجاه صعودي اعلى من 7400 و 7500 دولار. وبالتالي ، هناك اشارات ايجابية بعد ان تخطى سعر المقاومة الرئسي 7400 دولار، و حتى الان المقاومة القادمة تتمثل عند مستوى 7700 دولار، بعدها قد يواصل سعر البيتكوين الصعود نحو 8000 دولار و اكثر، و الثيران قد تسيطر على الاتجاه الصاعد في الايام المقبلة.