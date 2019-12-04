شركة ناشئة في كوريا الجنوبية تدعي أنها قد حلت مشكلة سرعة بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 03:52 صباحاً - أعلنت شركة بلوم للتكنولوجيا ومقرها كوريا الجنوبية أنها أنشأت تقنية جديدة قادرة على تسريع المعاملات على بلوكتشين.

في ٣ ديسمبر، ذكرت يونايتد برس إنترناشونال أن الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للتكنولوجيا، لي سانغ يون، قال إن تقنية لوتس تشين للشركة تمكنت من تقليل أوقات معالجة معاملات بلوكتشين إلى كسور في الثانية.

تستغرق معاملة بلوكتشين واحدة أقل من ٠,٢٣ ثانية

بحسب ما ورد أجرت الشركة اختبارًا عامًا مع ٦٣٥ نقطة مشاركة للكشف عن سرعة المعاملات الخاصة بتكنولوجيا لوتس تشين. وقد أظهرت النتائج أن معاملة بلوكتشين واحدة استغرقت ما بين ٠,١٣-٠,٢٣ ثانية. حيث علق نائب رئيس رابطة بلوكتشين كوريا "مون يونغ باي" على الاختبارات قائلًا:

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"لا يزال موقع لوتس تشين قيد التطوير ليصبح نسخة كاملة. لكنني أعتقد أن التكنولوجيا قابلة للتطبيق فعليًا [...] وأنا أؤمن أنها صفقة حقيقية."

كما أشار لي إلى أهمية المعاملات السريعة للكتلة عن طريق الإشارة إلى أن المعاملات في الوقت الحالي تستغرق في كثير من الأحيان "أكثر من ١٠ دقائق للعملات المشفرة وحتى أكثر من ساعة بالنسبة لعملة البيتكوين".

كوريا الجنوبية تخطط لتوفير الأساس القانوني للعملات المشفرة

في نوفمبر، أقرت لجنة السياسة الوطنية التابعة للجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية مشروع قانون يهدف إلى توفير أساس قانوني للعملات المشفرة في البلاد وتحقيق الوضوح التنظيمي والشفافية للأسواق في كوريا الجنوبية. ولا تزال هناك حاجة إلى الموافقة على مشروع القانون من قبل اللجنة القضائية، ولكن إذا تمت المصادقة عليه، فسيصبح القانون نافذ المفعول في عام ٢٠٢٠.