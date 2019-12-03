شرح سهل ل كيفية تعدين العملة الرقمية المشفرة DASH

كيفية تعدين العملة الرقمية المشفرة DASH ؟ و كل شيئ عن تعدين DASH سنشرحه لكم بشكل سهل و مبسط حتى تفهموا كل شيئ عن كيفية تعدين العملة الرقمية المشفرة DASH ، ما الذي ستحتاجه لتعدين DASH، خيارات تعدين الداش، تعدين DASH وآلية الاجماع، أجهزة تعدين DASH، برمجيات تعدين DASH و سنختم ب صعوبة تعدين DASH و الارباح.

ال DASH

DASH عبارة عن عملة رقمية مشفرة لامركزية مفتوحة المصدر . تم إطلاق DASH في عام 2014 ، اطلق عليها سابقًا اسم “Xcoin” ثم “Darkcoin” قبل أن يصبح اسمها في النهاية DASH. تقوم DASH بالمعاملات الفورية باستخدام InstantSend، و تركز علی الخصوصية والأمان ، حيث يتم تأكيد المعاملات من خلال 200 TerraHash من الطاقة الحاسوبية وأكثر من 4500 مزود حول العالم. تعتبر DASH كواحدة من أول الانظمة المستقلة اللامركزية DAOs، لأنها كانت أول بروتوكول للتمويل و التسيير الذاتي. تعد DASH ضمن أفضل 25 عملة رقمية مشفرة.

كيفية تعدين العملة الرقمية المشفرة DASH

تعدين DASH وآلية الاجماع

تستخدم DASH آلية إثبات العمل PoW وخوارزمية تجزئة X11 التي أنشأها المطور Evan Duffield لعملة Dash. تستخدم X11 سلسلة من 11 خوارزمية تجزئة متسلسلة كان الهدف منها جعل إنشاء ASICs X11 أكثر صعوبة.كان يسمح هذا في السنوات الاولی للعملات الرقمية المشفرة بالتطور لكن بعد ان اصبحت مركزية التعدين مشكلة، أنشأت Ibelink تعدين X11 ASIC. يتطلب تعدين X11 ASIC استهلاكًا أقل للطاقة و الحوسبة مقارنة بخوارزمية SHA-256 PoW في البيتكوين.

يستخدم DASH أيضًا خوارزمية مفتوحة المصدر تعمل على ضبط صعوبة التعدين ، وتسمى DGW ، تنتج زيادة في مستوى الصعوبة بعد تعدين كل كتلة بدلاً من مجموعة 2016 كتلة ، مثل البيتكوين. يتم الآن استخدام الإصدار 3.0 من DGW ، الذي تم تحسينه للتخفيف من المشكلات السابقة مع استغلال الوقت ، ودقة التوجيه.

يحتاج تعدين DASH شبكة من Masternodes. مثل البيتكوين ، تستخدم DASH عقدًا منتظمة للحفاظ على الشبكة وتأمينها من خلال التحقق من المعاملات وإنشاء الكتل. تؤدي Masternodes وظائف و معاملات متخصصة مثل InstantSend للمعاملات الفورية و PrivateSend للحصول على إخفاء الهوية للمعاملة و التسيير اللامركزي وكذلك معالجة الدفع اللامركزية عبر Dash Evolution، تعتبر Masternodes ضرورة من اجل النظام الاقتصادي. هناك ثلاثة عناصر أساسية مطلوبة لإعداد وتشغيل Masternode و هي: امتلاك وتخزين 1000 عملة رقمية مشفرة من DASH و امتلاك خادم Linux أو خادم VPS ومحفظة DASH. يتم استخدام DASH 1000 بشكل أساسي كضمانات لمنع هجمات Sybil . اقل من DASH 1000 كضام تؤدي إلى إزالك كمعدن من Masternode شبكة DASH.

فيما يلي تصور لبنية دفعات Masternode. ينخفض ​​العائد على الاستثمار بمعدل سنوي يبلغ 7.14%.

العائد و التحديثاث عبر : http://dashmasternode.org

يختلف هيكل كتل المكافآت تمامًا مع DASH أيضًا ، مقارنةً بالبيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية المشفرة التي تستخدم آلية توافق العمل PoW. تنقسم المكافأة إلى ثلاثة أجزاء:

45% من مكافأة الكتلة تذهب للمعدن.

45% من مكافأة الكتلة تذهب إلى مشغل Masternode

10% تذهب الى تجمع او Pool الشبكة (تستخدم هذه الأموال لمطوري الشبكات الذين يساهمون في إنشاء مقترحات لتحسين النظام الاقتصادي ل DASH).

أجهزة تعدين DASH

يحافظ معدنوا DASH على أمان الشبكة من خلال التحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة لإضافتها إلى بلوكشين DASH. التعدين تنافسي للغاية لذا فإن امتلاك احدث الاجهزة و احسنها هو مفتاح تعدين DASH بشكل مربح . التعدين بوحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسوميات GPU لم تعد مربحة . لا يوجد حاليا سوی طريقة واحدة موثوقة لتعدين DASH ، و هي عبر AntiMiner D3 التي تنتجها شركة BitMain. من المعروف أن معدني BitMain يوفرون أعلى الكفاءات الكهربائية، راجع المصدر التالي https://docs.dash.org/en/stable/mining/ و الذي من خلاله ستجد كل التفاصيل عن تعدين DASH.

التعدين السحابي ل DASH

إذا كنت لا ترغب في التعامل مع المشاكل ومصاريف شراء معدات التعدين، التعدين السحابي هو الحل ، حيث يتم استخدام طاقة المعالجة المشتركة لتعدين العملات الرقمية المشفرة. تقع شركات التعدين النائية هذه في البلدان ذات تكلفة الطاقة المنخفضة. يمكنك استئجار طاقة hash من هذه الشركات بمبالغ محددة أو الاتصال بالمعدن لشراء طاقة التجزئة المخصصة بك مقابل العملات النقدية. فيما يلي بعض ايجابيات و سلبيات التعدين السحابي.

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ايجابيات التعدين السحابي :

الهدوء و عدم وجود أي صوت لمراوح التبريد و الات التعدين.

لا زيادة في تكاليف الكهرباء أو مشاكل التهوية بسبب ارتفاع درجة حرارة المعدات.

لا تحتاج الى استبدال الأجهزة بعدما ان تصبح قديمة و غير قادرة على المنافسة

سلبيات التعدين السحابي :

خطر الاحتيال أو عدم تلقي الارباح.

خطر ايقاف عملية التعدين بسبب مخاوف مادية

انخفاض الأرباح بسبب رسوم التشغيل التي يتقاضاها المعدنون

برمجيات تعدين DASH

البرامج المستخدمة لتعدين DASH ليست مثل العملات الرقمية المشفرة الأخرى. نظرًا لأن التعدين الفردي غير مربح ، فستحتاج إلى الانضمام إلى مجمعات التعدين او Mining Pool ، لذا ابحث عن مجمعات التعدين ذات السمعة الطيبة للانضمام إليها. فيما يلي بعض النقاط المرجعية الجيدة التي ستحتاج إلى معرفتها:

يمكنك العثور على وحدة DASH P2Pool الاقرب اليك هنا، او البحث عبر Google عن الاحدث، و من المهم ان تراجه https://docs.dash.org/en/stable/mining/#mining-pools

رمز لإعداد DASH P2Pool الخاص بك هنا.

رابط حول كيفية إعداد العقدة الخاصة بك ل DASH P2Pool هنا.

أيضا ، سوف تحتاج إلى التأكد من أن لديك محفظة للاحتفاظ بعملة DASH الخاصة بك. هناك انواع محافظ عديدة يمكنك استخدامها لتخزين عملات DASH. إذا كنت لا تخطط لحمل كميات كبيرة من العملات الرقمية المشفرة ، فإن محافظ الإنترنت أكثر من مناسبة. إذا كنت تنوي الاحتفاظ بكميات كبيرة من Dash ، فإن أفضل طريقة وأكثرها أمانًا هي المحافظ الباردة ،للتعرف علی انواع المحافظ بالتفصيل ننصحك بقراءة مقالنا السابق.

صعوبة تعدين DASH و الارباح

انخفض إجمالي معدل التجزئة لـ DASH بشكل ملحوظ على مدى الأشهر الثلاثة الماضية . ترتبط التجزئة بسعر العملة . خوارزمية X11 هي عبارة عن خوارزمية سهلة نسبيًا مقارنةً بغيرها من الخوارزميات الأخرى. ومع ذلك ، قد لا تكون مربحة كما كانت قبل إدخال معدات التعدين ASIC . إن الارباح ليست عالية كما كانت في السنوات السابقة . لا تعتبر DASH نسبيًا عملة جذابة ، ولكن هذا الأمر سيتغير مع وصول شركة DASH ASIC الجديدة إلى السوق، مما سيزيد من نسبة التجزئة و الارباح. أيضا يمكن ان تشهد عملة DASH زيادات كبيرة في الاسعار . لذا قد يلعب ارتفاع السعر أيضًا دورًا رئيسيًا في قرارك بشأن ما إذا كنت تريد تعدين DASH أم لا.

يشير مستوى الصعوبة إلى مقدار الطاقة الحسابية المطلوبة لحل الكتل التالية خلال الفاصل الزمني 2.5 دقيقة. عادة ما يكون مستوى الصعوبة بالنسبة إلى DASH غير مستقر ، لذا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح ، ستحتاج إلى الانتباه إلى اتجاه الصعوبة اليومي وإيقاف التعدين عندما تكون الصعوبة في ذروتها. يمكنك أيضًا تعدين عملات رقمية مشفرة اخری تستخدم خوارزمية X11 خلال بلوغ صعوبة تعدين DASH ذروتها. ومع انخفاض مستوى الصعوبة ، يتطلب الأمر قدرًا أقل من الطاقة والقدرة الحسابية لإزالة الكتلة التالية والحصول على المكافآت.

و أخيرا، نحن حاولنا جاهدين ان نقدم لكم الشرح السريع ل كيفية تعدين العملة الرقمية المشفرة DASH، ولكن ننصحك بأن تقوم بأبحاثك و المهم من ذلك ان تأخد كل المعلومات بعد قرائتك لهذا الموضوع من المصدر https://www.dash.org

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