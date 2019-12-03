باينانس تستحوذ على شركة معلومات التطبيقات اللامركزية الناشئة "داب رفيو"

تام شمس - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 06:52 مساءً - استحوذت بورصة العملات المشفرة الرائدة "باينانس" على شركة معلومات التطبيقات اللامركزية الناشئة "داب رفيو"، وذلك وفقًا لبيان صحفي بتاريخ ٢ ديسمبر.

ووفقًا للبيان، توفر منصة داب رفيو لزائريها تحليلات للبيانات، ورؤى المستخدمين والمعلومات لأكثر من ٣٩٠٠ تطبيق لامركزي في ١٣ من المجموعات العامة.

وقد أوضح فنسنت نيو مؤسس داب رفيو أن الشركة تقدم أيضًا الدعم لمطوري التطبيقات اللامركزية في جمع الأموال وتطوير المنتجات والتسويق. وعندما سئل من قبل كوينتيليغراف عما إذا كان يعتقد أن الاستحواذ من قبل شركة عملات مشفرة يمكن أن يضر باستقلال المنصة، قال:

"توفر داب رفيو تحليلًا دقيقًا للبيانات، مع رؤى المستخدمين واتجاهات السوق من خلال تجميع البيانات الموجودة على السلسلة، والتي تتسم بالشفافية للجميع. لذلك لن تتأثر تقاريرنا ووجهات نظرنا بهويتنا. فالبيانات تتحدث." Advertisements

ووفقًا للبيان، ستحافظ داب رفيو على استقلالها في التطوير التقني والعمليات أيضًا، بينما ستقدم باينانس الدعم في المجالات غير الفنية مثل التسويق وتطوير الأعمال.

أوضح نيو أيضًا أن عملية الاستحواذ ستزود شركته بالموارد اللازمة للنمو بشكل أسرع وأن الهدف التالي للشركة هو الحصول على مزيد من شراكات تكامل بيانات التطبيقات اللامركزية مع بروتوكولات بلوكتشين والمطورين. ولم يكشف عن سعر الشراء.

وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يأملون في أن تعمل التطبيقات اللامركزية على تعزيز اعتماد تقنية بلوكتشين، إلا أن السوق لم يشهد بعد تطبيقًا لامركزيًا للوصول إلى الاستخدام السائد. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في بداية أكتوبر، أظهرت دراسة جديدة أن أحجام معاملات التطبيقات اللامركزية ونشاط المستخدم تراجعت في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.