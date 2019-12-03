يكافح سعر Ripple للبقاء فوق منطقة الدعم الرئيسية

يكافح سعر Ripple للبقاء فوق منطقة الدعم 0.218 مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يواجه السعر مقاومة بالقرب من مستويات 0.223 دولار و 0.224 دولار.

خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي ليوم أمس لا يزال قائما مع وجود مقاومة بالقرب من 0.223 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يواجه سعر XRP مهمة شاقة مقابل الدولار الأمريكي وعملة البيتكوين. يجب أن يستقر سعر XRP فوق 0.225 دولار لمواصلة الارتفاع في الجلسات القادمة.

تحليل سعر Ripple

بعد الانخفاض الجديد ، وجد سعر Ripple الدعم فوق مستوى 0.218 دولار مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، بدأ سعر XRP تصحيحًا صعوديًا فوق مستوى 0.222 دولار.

ومع ذلك ، كافح السعر لاكتساب زخم تداول صعودي فوق منطقة 0.226 دولارًا ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. تم تشكيل قمة بالقرب من 0.2264 دولار والسعر انخفض إلى ما دون 0.22 دولار.

لقد اختبر Ripple منطقة الدعم 0.218 دولار وتم تشكيل قاع أسبوعي جديد بالقرب من 0.2173 دولار. في البداية ، صحيح سعر Ripple فوق مستوى 0.22 دولار. علاوة على ذلك ، فقد تجاوز مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.2264 دولار إلى 0.2173 دولار.

Advertisements

توجد مقاومة فورية على الجانب العلوي بالقرب من مستوى 0.222 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 0.2264 إلى 0.2173 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 0.222 دولار.

الأهم من ذلك أن خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي ليوم أمس لا يزال قائمًا مع وجود مقاومة بالقرب من 0.223 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. يبدو أن هناك العديد من المقاومة على الجانب العلوي مثل 0.222 و 0.2240 و 0.2260 دولار.

وبالتالي ، فإن الاختراق الواضح فوق مستويات 0.224 و 0.226 دولار أمر ضروري لتعيين المزيد من المكاسب. تقع المقاومة الرئيسية التالية فوق 0.226 دولار بالقرب من مستوى 0.232 دولار. توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى 0.2285 دولار.

على الجانب السلبي ، يقع الدعم المبدئي بالقرب من مستوى 0.22 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.218 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث انخفاض ممتد نحو مستويات 0.21 و 0.208 دولار على المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر Ripple بوضوح دون المقاومة بالقرب من 0.225 دولار. من ناحية أخرى ، لا يوجد أي دعم رئيسي عند 0.2 دولار. وبالتالي ، هناك فرص انخفاض مطول أقل من 0.218 دولار ما لم يرتفع السعر فوق منطقة المقاومة 0.226 دولار.