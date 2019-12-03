البيتكوين صامت نسبيا مع و جود علامات المزيد من الضعف

يواجه سعر البيتكوين مقاومة قوية بالقرب من مستويات 7400 و 7460 مقابل الدولار الأمريكي.

يقترب السعر من مستويات الدعم الرئيسية البالغة 7200 و 7160 دولار.

هناك قناة هبوط على المدى القصير تتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7380 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد يتعافى الزوج فوق مستوى 7400 دولار طالما لا يوجد إغلاق يومي دون مستوى 7200 دولار.

يقتصر سعر البيتكوين حاليًا في نطاق أقل من 7400 مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يبقى BTC أعلى من 7200 دولار و 7000 دولار ليتعافى السعر و يستأنف الصعود من جديد.

تحليل سعر البيتكوين

لقد شهدنا مؤخرًا انخفاضًا في عملة بيتكوين دون مستوى الدعم البالغ 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. استقر سعر BTC دون محور 7400 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة.

أخيرًا ، تم تداول السعر إلى أدنى مستوى أسبوعي جديد عند 7159 دولار ، ويقوم بتصحيحه حاليًا أعلى. كان الارتفاع الأخير بالقرب من 7410 دولار ويبدو أن السعر يكافح من أجل اكتساب قوة فوق مستوى المقاومة 7410 دولار.

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البيتكوين ينخفض ​​حاليا ويتداول دون 7400 دولار. كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الموجة التصحيحية الأخيرة من أدنى مستوى 7159 دولار إلى 7410 دولار.

يوجد دعم فوري على الجانب السلبي بالقرب من مستوى 7285 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للموجة التصحيحية الأخيرة من أدنى مستوى 7159 دولار إلى 7410 دولار يقع بالقرب من مستوى 7285 دولار.

إذا كان هناك اتجاه هبوطي دون مستويات 7285 و 7،255 دولارًا ، فمن المرجح أن يقوم السعر بإعادة اختبار منطقة الدعم البالغة 7200 دولار. والأهم من ذلك ، إذا كان هناك إغلاق يومي أدنى من منطقة الدعم 7200 دولار ، فقد يواجه السعر صعوبة في البقاء حتى فوق مستوى الدعم البالغ 7000 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك العديد من العقبات التي تنتظر بالقرب من مستويات 7400 و 7460 دولار. علاوة على ذلك ، هناك قناة هبوط على المدى القصير تتشكل مع مقاومة بالقرب من 7380 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

لذلك ، هناك حاجة لكسر واضح فوق مقاومة القناة و 7460 دولار لتكون هناك موجة انتعاش جيدة. بمجرد أن يستقر السعر فوق 7460 دولارًا ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة ، من المرجح أن يستهدف المضاربون على الارتفاع منطقة المقاومة 7630 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتراجع سعر عملة البيتكوين ويتداول حاليًا دون مستوى 7300 دولار. يبدو أن السعر قد يعيد اختبار منطقة الدعم البالغة 7200 دولار قبل أن يتمكن من محاولة الارتفاع فوق 7400 دولار و 7460 دولار على المدى القريب.