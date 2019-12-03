نادي يوفنتوس لكرة القدم يصدر توكن بلوكتشين لتصويت المعجبين

تام شمس - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:56 مساءً -

أصدر نادي كرة القدم الإيطالي المحترف يوفنتوس توكنه الخاص لتمكين المشجعين من المشاركة في التصويت والاقتراع.

وبعد تطور استمر عامًا، أصبح التوكن الذي يحمل العلامة التجارية ليوفنتوس متاحًا الآن على Socios.com، وهي عبارة عن منصة تصويت قائمة على التوكنات للرياضة، وفقًا لإعلان بتاريخ ٢ ديسمبر.

السعر المبدئي للتوكن هو ٢ يورو (٢,٢٢ دولار) لكل توكن، في حين أن كمية محدودة من التوكنات المجانية ستكون متاحة من خلال ميزة الواقع المعزز لتطبيق Socios.com، "توكن هانت".

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وسيتمكن المشجعون الذين يحملون التوكن من التصويت في مجموعة من القرارات المتعلقة بالنادي، والتي سيحدد أولها أغنية النادي عندما يسجل هدفًا.

الرياضة تحتضن عالم العملات المشفرة

في البداية، خطط النادي لإصدار التوكن في الربع الأول من عام ٢٠١٩. وجاء قرار تطوير التوكن بعد مبادرة مماثلة من قبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (PSG). وتسمح شراكة نادي باريس سان جيرمان مع Socios.com للجماهير بالتصويت وتمنح أيضًا وضع كبار الشخصيات و/أو مكافآت لأصحابها.

كما تبنت الفرق الرياضية في جميع أنحاء العالم بنشاط التوكنات ذات العلامات التجارية لتحسين التفاعل مع معجبيها. ففي منتصف شهر أكتوبر، تعاون فريق كرة السلة الاحترافي سكرامنتو كينجز مع كريبتو كايجو لإطلاق مقتنيات عملات مشفرة مدعومة بتوكنات غير قابلة للاستبدال.

ويعتبر نادي بايرن ميونيخ الألماني هو أحدث نادي لكرة القدم يعلن عن منتجات مستندة إلى بلوكتشين للجماهير من خلال شراكة مع سترايكينغ إنترتاينمت لإنتاج مقتنيات رقمية من لاعبيه. وحسبما ذُكر، من المتوقع أن تنضم المزيد من الأندية إلى سترايكينغ كشركاء ترخيص للنظام.