البورصة السويسرية "سيكس" تدرج منتج بيتكوين متداول في البورصىة مدعوم ماديًا

تام شمس - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:56 مساءً - أطلقت WisdomTree المدرجة في بورصة ناسداك منتج بيتكوين متداول في البورصة مدعومًا فعليًا ليتم إدراجه في البورصة الرئيسية في سويسرا، وهي بورصة سيكس السويسرية.

ففي بيان صحفي نشر يوم ٣ ديسمبر، كشف مدير الأصول أن البنك السويسري Swissquote عبر الإنترنت سيعمل كشريك حفظ للمنتج، والذي يتم إدراجه بنسبة إجمالي نفقات بلغت ٠,٩٥٪ تحت مؤشر WBTC.

بيتكوين "ليست اتجاهًا عابرًا"

يوفر المنتج المتداول في البورصة الذي يستهدف المستثمرين المحترفين والمؤسسيين التعرض لعملة بيتكوين دون الحاجة إلى تخزين المفاتيح الخاصة أو استيعاب البنية التحتية المالية بشكل رئيسي.

ويتم دعم المنتج المتداول في البورصة فعليًا بواسطة بيتكوين، مما يعني أن المستثمرين في المنتج يتمتعون بحق الحصول على مبلغ محدد من بيتكوين - ومع ذلك يتم تكليف الحفظ بطرف ثالث مؤسسي.

وحسبما يوضح الإصدار الإخباري، يتعقب المنتج المتداول في البورصة السعر الفوري لعملة بيتكوين، حيث تقوم WisdomTree بشراء بيتكوين وإنشاء أسهم أصغر حجمًا، والتي يمكن تداولها واستردادها في بورصة سيكس.

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وفي بيانٍ له، قال أليكسي مارينوف، رئيس قسم أوروبا في WisdomTree، إن الشركة "شهدت ما يكفي للاعتقاد بأن الأصول الرقمية، مثل بيتكوين، لا تمثل اتجاهًا عابرًا ويمكن أن تلعب دورًا في المحافظ الاستثمارية".

كما تدعي WisdomTree أن إدخال العملات المشفرة في هيكل المنتج المتداول في البورصة يمكن أن يوفر مركزية للسيولة لفئة الأصول.

دعم مجموعة من منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة

حسبما تم الإبلاغ سابقًا، أدرجت سيكس منتجًا رائدًا متعدد العملات المشفرة في البورصة في نوفمبر ٢٠١٨، والذي يتتبع خمسة أصول رقمية رئيسية.

وقد واصلت البورصة منذ ذلك الحين دعم مجموعة من الأدوات المالية المشفرة، بما في ذلك منتجي بيتكوين وإيثريوم المتداولين في البورصة الجديدين من شركة التكنولوجيا المالية "أمون" في خريف هذا العام.

في غضون ذلك، قامت سيكس باختبار تكامل بلوكتشين لمنصة تداول الأصول الرقمية الموازية القادمة، "SDX"، والتي من المتوقع إطلاقها في الربع الأخير من ٢٠٢٠.