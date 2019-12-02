شرح مبسط و سهل ل كيف تعمل أسعار العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies

هل تساءلت يوما كيف تعمل أسعار العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies ؟، ما هي البنية السعرية الذي ترتكز عليها أسعار العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies ، في هذا المقال ب شرح مبسط و سهل سنشرح لكم كيف تعمل أسعار العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies و سنتطرق لكل ما يخص كيفية عمل أسعار العملات الرقمية المشفرة.

العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies و العملات التقليدية

أكبر فرق بين قيمة العملة النقدية و العملات الرقمية المشفرة هو أن العملات الرقمية مدعومة من قبل الحكومات المركزية وتم الإعلان عنها كعملة قانونية. وتستمد قيمتها بشكل أساسي من حقيقة أن الحكومة المركزية قد ذكرت أن لها قيمة وأن طرفين في صفقة يضعان ثقتهما بهذه القيمة.

تعمل معظم البلدان اليوم بنظام العملات النقدية التقليدية او عملات الفيات ، حيث تتحكم البنوك المركزية والاحتياطيات النقدية في المعروض من النقود ، وبالتالي تتحكم بشكل غير مباشر في التضخم.

من ناحية أخرى ، لا تخضع العملات الرقمية المشفرة لسلطة مركزية او لسيطرة الحكومات ، ولا تقبلها معظم المناطق في العالم كعملة قانونية ، كما أن لديها إمدادات ثابتة ، وبالتالي ، فإن انخفاض قيمة العملات المشفرة من خلال التضخم غير موجود في الغالب.

بخلاف ذلك ، فإن كل من العملات النقدية و العملات الرقمية المشفرة مزود بخصائص مشابهة. يمكن استخدام كلتا الطريقتين كوسيط للتبادل، لشراء المنتجات والخدمات ، وكلا الطريقتين بهما مخزن نسبي للقيمة.

لتعرف عن كيف تعمل أسعار العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies عبر طرح الاسئلة التالية و الاجابة عنها :

لماذا توجد الكثير من التقلبات في أسعار العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies ؟

لايزال سوق العملات الرقمية المشفرة جديدًا ، وبعد سماع مصطلح “cryptocurrency” ، لا يزال معظم الناس غير ملمين إلى حد كبير بالصناعة. فالأسواق الناشئة دائما لديها عدد من الصفات التي تجعلها متقلبة بطبيعتها.

توجد سيولة محدودة داخل السوق إذا قارنتها بالأسواق الأكثر رسوخًا مثل الاقتصادات التقليدية ، بما في ذلك سوق صرف العملات . ولتوضيح الأمر ، تبلغ القيمة الإجمالية لجميع الأموال في العالم أكثر من 90 تريليون دولار ، في حين يبلغ الحد الأقصى لسعر العملة الرقمية المشفرة 250 مليار دولار، أي بفارق قدره 36000 في المائة.

ويبلغ حجم تداول العملات الرقمية المشفرة اليومي حوالي 14 مليار دولار ، في حين أن تجارة العملات النقدية اليومية أقرب إلى 5 تريليون دولار. الفرق اذن يوجد بين سعر الشراء والبيع ، في صفقات تداول العملات النقدية يكون الفرق بضعة قروش على الأكثر ، في حين أن فروقات تداول العملات الرقمية المشفرة يمكن أن تصل إلى بضع دولارات.

كل هذا يشير إلى ان السوق تتحرك بشكل طبيعي بسرعة كبيرة وبالتالي تزيد من تقلب أسعار العملات الرقمية المشفرة .

ينضم عدد كبير من المستخدمين الجدد إلى السوق كل يوم. في بداية عام 2018 ، أفادت تقارير منصات تداول العملات الرقمية المشفرة بأنهم كانوا يضيفون 100K مستخدم جديد كل يوم. سوف يكون لدى العديد من هؤلاء الأعضاء مصلحة كبيرة في سعر المعاملات المشفرة سواء صعودًا أو هبوطًا ، مما يزيد من حدة الطبيعة المتقلبة للسوق.

أخيراً ، يمكن أن يكون التلاعب بالأسعار منتشراً في الأسواق الناشئة. تتحكم البورصات المركزية بمعظم تدفق معاملات العملات الرقمية المشفرة ، مما يمنحها الكثير من الحوافز لتنمية عائداتها من خلال التلاعب المصطنع في أسعار التشفير. إحدى الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك هي عن طريق التلاعب في الأسعار المعروضة في البورصات ، مما يدفع التجار إما إلى الشراء أو البيع.

يتفاقم تأثير هذا النوع من التلاعب بوجود الآلاف من المشاركين الجدد في السوق و الذين يمكن استغلالهم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون من الصعب إثبات التلاعب بالأسعار والتحكم في الأسواق غير المنظمة.

تدير البورصات المركزية كميات كبيرة من التشفير و التي يتم تخزينها ، مما يعني أنه إذا ما تعرضوا للاختراق ، يمكن أن يكون له تأثير كبير على سعر المعاملات بالعملات الرقمية المشفرة .

ما هي أكبر محددات أسعار العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies ؟

العرض والطلب هو أهم العوامل المحددة لأسعار العملات الرقمية المشفرة .

هذا مبدأ اقتصادي أساسي. إذا كان لدى عملة مشفرة عرض عالي مع قلة الطلب من التجار والمستخدمين ، فسوف تنخفض قيمة العملة المشفرة. وبالعكس ، إذا كان مخزون عملة رقمية معينة محدودًا وكان الطلب مرتفعًا ، فستزيد قيمة العملة.

ويرتبط هذا بعنصر الندرة الذي يرفع من قيمة الأسعار ، ويمثل أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته. مخزون البيتكوين هو 21 مليون BTC وهو منخفض نسبيا مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى بينما ارتفع الطلب عليه في السنوات الأخيرة.

وسائل الإعلام أو الآراء العامة لها تأثير كبير على سعر المعاملات المشفرة. إذا كان هناك رمز أو نظام أساسي يحصل على بعض الدعاية السلبية ، فسترى عمومًا أن سعر هذه العملة سيتراجع. وبينما اذا كانت العملة نفسها تحصل على دعم كبير وتغطية إعلامية جيدة ، فإن السعر سيزداد بالتأكيد. وهذا يعني أن الأسعار تتأثر بشدة “بالعواطف البشرية” .

ومن العوامل الأخرى التي لها تأثير كبير على السعر هي مستوى فائدة الرموز ، و مدى فعالية منصة البلوكشين الأساسية و قدرتها علی حل مشاكل العالم الحقيقي ، بينما يمكن لصعوبة التعدين و إثبات العمل (PoW) أن تُحدد قيمة العملة المشفرة، بمعنى أن صعوبة التعدين تعني زيادة صعوبة توفير عرض العملة مما يسبب ضغطًا تصاعديًا على السعر عند ارتفاع الطلب.

كيف تغيرت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال الـ الاربع سنوات الماضية ؟

يعطينا تتبع سعر البيتكوين مؤشراً جيداً لسوق العملات الرقمية المشفرة العام خلال الاربع سنوات الماضية.

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بدأ سعر البيتكوين في عام 2016 بأقل من 1000 دولار ، وتراجعت عندما أعلنت الصين عن إجراء تحقيقات في عمليات تبادل العملات الرقمية المشفرة في البلاد. في تلك المرحلة ، كانت غالبية تداولات البيتكوين تتم في الصين ، وانخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوياته عند 775 دولار سنة 2017 ، في حين بلغ اجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة 15 مليار دولار.

بعد ذلك حقق البيتكوين تحسنا طفيفًا إلى ما يزيد عن 1000 دولار أمريكي ولكن بحلول مارس 2017 ، انخفض إلى ما دون 1000 دولار عندما رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة علی اتاحة بيتكوين ETF . انخفضت قيمة السوق الإجمالية بمقدار خمسة مليارات دولار في يومين.

في أبريل 2017 ، أعلنت اليابان ان عملة البيتكوين قانونية ، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار إلى ما يزيد عن 1000 دولار. بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الرائدة حوالي 26 مليار دولار في تلك المرحلة.

من أبريل 2017 إلى يوليو 2017 ، ارتفع سعر البيتكوين بثبات إلى ما يقارب 3000 دولار ، في حين تجاوز الحد الأقصى لقيمة السوق 100 مليار دولار. ومع ذلك ، بحلول منتصف يوليو 2017 ، انخفض السعر إلى أقل من 2000 دولار في بضعة أيام قصيرة عندما تم إجراء عملية تقسيم للبيتكوين Bitcoin و ظهر Bitcoin Cash.

كانت الآثار قصيرة الأجل ، وبحلول نهاية أغسطس 2017 ، ارتفعت البيتكوين إلى ما يقارب 5000 دولار ، وارتفعت قيمة السوق الإجمالية للعملة الرقمية المشفرة إلى 170 مليار دولار.

لكن في الرابع من سبتمبر ، حظرت الصين على نطاق واسع العروض الاولية للعملة ICO . انخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 3300 دولار بحلول منتصف سبتمبر 2017 ، لكنه سرعان ما استعاد قيمته ، وبحلول نهاية سبتمبر 2017 ، وصل إلى ما يزيد عن 4000 دولار. كان اجمالي قيمة سوق العملة المشفرة أقل بقليل من 150 مليار دولار في هذه المرحلة.

من هنا ، اكتسب سعر البيتكوين قيمة تصاعدية بالفعل. وبحلول نهاية أكتوبر 2017 ، تجاوز سعره 6000 دولار وانتهت نوفمبر 2017 بسعر يقارب 10 آلاف دولار لكل BTC.

في منتصف ديسمبر 2017، وصل إلى 20000 دولار ، لكنه أنهى العام يسعر 15000 دولار ، في حين أن سقف السوق أغلق العام عند حوالي 235 مليار دولار.

وبحلول نهاية يناير 2018 ، عاد سعر البيتكوين إلى 10000 دولار أمريكي ووصل إلى مستوى 6000 آلاف دولار خلال فبراير 2018.

في فبراير 2018، شهدنا عودة البتكوين إلى ما يقارب 11000 دولار ، وارتفعت قيمة السوق الإجمالي إلى نحو 500 مليار دولار بعد أن وصلت إلى قرابة 300 مليار دولار في وقت سابق من الشهر.

ومنذ ذلك الحين ، وسط محادثات حول زيادة التنظيم عبر الأسواق المختلفة ، والمشاكل الاخری، مثل حظر جوجل لإعلانات التشفير شهد سعر البيتكوين اتجاها هبوطيا ثابتا، على الرغم من التحسن في بعض الأحيان . اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2018 ، كان البيتكوين يحوم حول مستوى 6000 دولار الى ان وصل الى اقل من 4000 دولار في بداية سنة 2019، ليعود السعر نحو الارتفاع في منتصف نفس السنة الى 14000 دولار. نرى انه خلال هذه السنوات كانت تقبيات رهيبة في سعر البيكوين مقارنة مع السنوات الاخرى قبل 2016.

ما مدى دقة توقعات أسعار العملات الرقمية المشفرة ؟

كما هو الحال في الأسواق التقليدية ، لا توجد ضمانات عندما يتعلق الأمر بتوقعات الأسعار المستقبلية لسوق العملة الرقمية المشفرة.

تنبأ البعض بأن البيتكوين سوف يكسر حاجز المليون دولار ، بما في ذلك جون مكافي (McAfee Associates) ، و CNBC’s Jim Cramer و Bobby Lee (الرئيس التنفيذي لشركة BTCC Exchange).

وهناك آخرون قاموا بتوقعات أكثر تواضعاً ، لكنها لا تزال نسبيا عالية، بما في ذلك كبير محللي الأسهم الأمريكيين السابقين جي بي مورجان والشريك الإداري الحالي في Fundstrat ، توم لي ، الذي توقع سعر 25،000 دولار بحلول نهاية عام 2018 و 125،000 دولار بحلول عام 2022.

Sluymer ، من Fundstrat ، توقع وصول سعر البيتكوين الی أعلى من 7000 دولار. وقال Llew Claasen ، المدير التنفيذي لمؤسسة Bitcoin ، أن البيتكوين ستصل إلى 40000 دولار خلال عام 2018.

من جهة اخری يتوقع البنك الاستثماري GP Bullhound انهيار السوق بنسبة 90 في المائة خلال هذا العام ، في حين توقع أستاذ بجامعة هارفارد وكينيث روغوف ، رئيس صندوق النقد الدولي السابق ، أن يتقلص سعر البيتكوين إلى 100 دولار. وقال روي سيباج ، الرئيس التنفيذي لشركة “Gold Money” ، أن البيتكوين سيكون بقيمة 0 دولار في المستقبل.

من الواضح تمامًا أنه يجب أخذ تنبؤات أسعار العملة الرقمية المشفرة بعين الاعتبار ، ولكن هناك عوامل يجب النظر إليها بالتأكيد و التي سيكون لها تأثير على السعر المستقبلي للبيتكوين وسوق العملات الرقمية المشفرة الأوسع نطاقًا. و التي تتضمن :

مستوى وطبيعة القوانين المفروضة علی أسواق العملات الرقمية المشفرة

مستوى اعتماد العملات الرقمية المشفرة في السنوات المقبلة

مستوى النمو في سوق العقود المستقبلية للعملات الرقمية المشفرة

فائدة الرموز وقدرة التكنولوجيا الأساسية علی حل مشاكل العالم الحقيقي